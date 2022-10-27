Суд Волгограда отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве IT-специалиста Дмитрия Крючкова

В Волгограде сегодня, 27 октября, Ворошиловский районный суд рассматривает ходатайства следствия об изменении меры пресечения троим местным жителям, которые утром 1 октября застрелили в квартире 23-летнего мужчину. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, уже в СИЗО отправлен один из фигурантов возбужденного накануне уголовного дела.

Так, постановлением Ворошиловского районного суда Волгограда 18-летнему Дмитрию Крючкову, подозреваемому в совершении убийства и хранении оружия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 декабря. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что накануне по итогам ОРМ оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области при силовой поддержке спецназа в Волгограде были задержаны трое 18-летних местных жителей. По версии СУ СКР, 30 сентября молодые люди под видом покупателей прибыли на квартиру к 23-летнему IT-специалисту, после чего связали его, заставили отдать банковые карты и телефон, а на утро 1 октября убили мужчину выстрелом в голову.

ГУ МВД России по Волгоградской области публиковало оперативное видео задержания подозреваемых в убийстве.

