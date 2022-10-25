Спорт

Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регби

Спорт 25.10.2022 20:31
0
25.10.2022 20:31

 

29 октября сборная России по регби сыграет тест-матчи против сборной клубов PARI Чемпионата России, или по-другому – с командой «Барбарианс» в Волгограде. В чем же интерес обычному волгоградскому спортивному болельщику посетить этот матч? Есть как минимум четыре веских довода. 

Во-первых, на юг не каждый день приезжает сборная России, а тем более по регби. Кроме того, свой последний матч в этом году из-за всем известных событий сборная провела ещё в феврале. Тогда «медведи» начали чемпионат Европы, но в равном бою уступили Испании и Португалии. Сейчас состоится возвращение сборной России спустя 8 месяцев. 

Во-вторых: команда возвращается с новым тренерским штабом. Контракт с бывшим наставником Диком Мюиром был приостановлен ещё весной. На этот раз сборную России на поле «Волгоград Арены» выведут Александр Первухин, Вакиль Валеев и Александр Янюшкин. Первые двое – тренеры красноярского «Енисея-СТМ», который в прошлый уикенд стал обладателем PARI Кубка России по регби, да и в целом является законодателем мод в российском регби. Янюшкин – прогрессивный тренер нового поколения, который ведёт к успехам пензенский «Локомотив». 

В-третьих, это будет зрелищное противостояние. В качестве противника обновленной сборной России, куда вошли лучшие игроки PARI Чемпионата России, будет сборная клубов. В ней 23 легионера (большинство из них – южноафриканцы) и три российских регбиста, близких к национальной сборной. Все играют в клубах PARI Чемпионата России и хорошо знают друг друга. При этом не секрет, что в российском клубном регби зачастую погоду делают именно легионеры. И, несмотря на свою несыгранность, сборная клубов может навести шороху и вполне победить «медведей».

В-четвертых, Волгоград как место проведения такого матча был выбран неслучайно. Регби в регионе развивается, а местный «Ротор» довольно давно успешно выступает в Высшей Лиге. «Волгоград Арена» же впервые примет регбийный матч, а, учитывая приставку «супер», игра должна получиться невероятно зрелищной. Для большинства регбистов игры на стадионах, которые принимали Чемпионат мира по футболу, тоже в новинку, поэтому они зачастую показывают максимум своих возможностей.

А учитывая, что матч сборной России против сборной клубов станет заключительной игрой в регби-15 в этом регбийном сезоне, мотивация показать себя, будет у всех. 

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 14:00. 

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.

Еще по теме: 

Определилась заявка сборной России по регби на матч в Волгограде

На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.10.2022 19:25
Спорт 25.10.2022 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.10.2022 19:16
Спорт 24.10.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:40
Спорт 22.10.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:36
Спорт 22.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 16:07
Спорт 22.10.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 21:48
Спорт 21.10.2022 21:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 07:58
Спорт 21.10.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2022 21:45
Спорт 18.10.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2022 08:01
Спорт 15.10.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2022 21:17
Спорт 14.10.2022 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2022 15:37
Спорт 14.10.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2022 14:25
Спорт 12.10.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2022 07:53
Спорт 10.10.2022 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2022 18:38
Спорт 09.10.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2022 16:28
Спорт 07.10.2022 16:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
После публикации ИА «Высота 102» дым под Волгоградом исследуют РПН и облкомприродыСмотреть фотографииCмотреть видео
20:31
Во-первых, это история: почему стоит сходить на матч сборной России по регбиСмотреть фотографии
19:47
Облздрав сообщил о состоянии волгоградцев, пострадавших при взрыве на заводеСмотреть фотографии
19:25
Главный тренер «Ротора» Стукалов опроверг слухи о своей отставкеСмотреть фотографии
19:15
МЧС сообщило о ликвидации пожара на волгоградском заводеСмотреть фотографии
17:23
Профессии будущего и стартапы в агротехе: что обсудили эксперты Россельхозбанка с волгоградской молодежьюСмотреть фотографии
16:54
Разворочен весь цех: ИА «Высота 102» публикует фото с места взрыва на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:18
На место взрыва в Волгограде выехали криминалисты СУ СКРСмотреть фотографии
15:58
Волгоградцы стали очевидцами частичного затмения Солнца 25 октябряСмотреть фотографии
15:28
Названа предварительная причина взрыва на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:16
Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:58
«Что-то сильно бахнуло»: на заводе в Волгограде произошел пожар, сообщается об одном погибшемСмотреть фотографии
14:48
Какая досада: в центре Волгограда из-за пожара появилось новое кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
билайн: в городах молодежь качает меньше интернет-трафика, чем в деревняхСмотреть фотографии
13:12
В центре Волгограда тушили ресторан «Шафран»Смотреть фотографии
13:10
Сбивший насмерть пенсионера самокатчик идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:52
«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIOСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде решат судьбу главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
12:23
ФСБ задержала более 100 человек на границе Волгоградской области с КазахстаномСмотреть фотографии
11:46
Сады Придонья представили линейку Nemoloko Barista на международной выставкеСмотреть фотографии
11:39
«Мы его теряем?»: волгоградцы жалуются на массовый сбой в работе WhatsApp*Смотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области взлетели цены на свежие огурцы и помидорыСмотреть фотографии
11:21
Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
Банк «Открытие»: клиенты в два раза увеличили онлайн-расходы на туристические путевкиСмотреть фотографии
11:00
СК: в Волгоградской области по вине фермера в зерноприемнике погиб подростокСмотреть фотографии
10:22
Стройку трассы под Волгоградом скорректируют из-за проблем с импортным оборудованиемСмотреть фотографии
09:50
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
09:48
Волгоградцам предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, но с переездомСмотреть фотографии
09:28
«Навязали автобус и отравляют выхлопными газами»: активисты пригласили Вячеслава Володина в ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Еще один эшелон мобилизованных отправили из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 