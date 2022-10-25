29 октября сборная России по регби сыграет тест-матчи против сборной клубов PARI Чемпионата России, или по-другому – с командой «Барбарианс» в Волгограде. В чем же интерес обычному волгоградскому спортивному болельщику посетить этот матч? Есть как минимум четыре веских довода.

Во-первых, на юг не каждый день приезжает сборная России, а тем более по регби. Кроме того, свой последний матч в этом году из-за всем известных событий сборная провела ещё в феврале. Тогда «медведи» начали чемпионат Европы, но в равном бою уступили Испании и Португалии. Сейчас состоится возвращение сборной России спустя 8 месяцев.

Во-вторых: команда возвращается с новым тренерским штабом. Контракт с бывшим наставником Диком Мюиром был приостановлен ещё весной. На этот раз сборную России на поле «Волгоград Арены» выведут Александр Первухин, Вакиль Валеев и Александр Янюшкин. Первые двое – тренеры красноярского «Енисея-СТМ», который в прошлый уикенд стал обладателем PARI Кубка России по регби, да и в целом является законодателем мод в российском регби. Янюшкин – прогрессивный тренер нового поколения, который ведёт к успехам пензенский «Локомотив».

В-третьих, это будет зрелищное противостояние. В качестве противника обновленной сборной России, куда вошли лучшие игроки PARI Чемпионата России, будет сборная клубов. В ней 23 легионера (большинство из них – южноафриканцы) и три российских регбиста, близких к национальной сборной. Все играют в клубах PARI Чемпионата России и хорошо знают друг друга. При этом не секрет, что в российском клубном регби зачастую погоду делают именно легионеры. И, несмотря на свою несыгранность, сборная клубов может навести шороху и вполне победить «медведей».

В-четвертых, Волгоград как место проведения такого матча был выбран неслучайно. Регби в регионе развивается, а местный «Ротор» довольно давно успешно выступает в Высшей Лиге. «Волгоград Арена» же впервые примет регбийный матч, а, учитывая приставку «супер», игра должна получиться невероятно зрелищной. Для большинства регбистов игры на стадионах, которые принимали Чемпионат мира по футболу, тоже в новинку, поэтому они зачастую показывают максимум своих возможностей.

А учитывая, что матч сборной России против сборной клубов станет заключительной игрой в регби-15 в этом регбийном сезоне, мотивация показать себя, будет у всех.

Встреча состоится 29 октября и начнётся в 14:00.

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.

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