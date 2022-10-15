Спорт

На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»

Спорт 15.10.2022 08:01
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15.10.2022 08:01



29 октября в Волгограде впервые состоится матч национальной сборной России по регби. Это будет единственная игра «русских медведей» в 2022 году, сообщает ИА «Высота 102».

Соперником нашей команды станет сборная легионеров PARI Чемпионата России под традиционным названием «Барбарианс», в которую войдут лучшие игроки из Южной Африки, Грузии, Тонга и других стран.

Российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий.

- Волгоград – это не только великий русский город со славной историей, но и один из самых быстроразвивающихся регбийных регионов страны. Для нас большая часть быть приглашёнными Андреем Ивановичем Бочаровым на прекрасный современный стадион, чтобы продемонстрировать истовым поклонникам спорта, какими, несомненно, является большинство горожан прекрасную игру под названием регби. Это будет не просто праздник спорта, это будет грандиозное событие со множеством различных активностей для детей и взрослых. Регби – это традиционно семейный спорт, с максимально благодушной атмосферой на трибунах и битвой настоящих мужчин на поле. Приглашаю всех на стадион 29 октября, обещаю – вы не пожалеете, - отметил президент Федерации регби России Игорь  Артемьев.

- Для нас подобный матч является давней мечтой, - рассказал вице-президент Федерации регби Волгоградской области и капитан команды «Ротор» Игорь Осин. - Тогда мы и подумать не могли, что на центральном стадионе «Волгограда», тогда еще старом, будут стоять регбийные ворота. Мы все с детства являемся болельщиками футбольного клуба «Ротор» и всегда хотели, чтобы на наш стадион пришло регби. 29 октября состоится историческое событие. Все с нетерпением ждем этого матча. Событие для нашего города, в котором любят спорт, действительно крутое. Надеемся, что матч поможет волгоградцам, которые еще не знакомы с нашим видом спорта, по-настоящему влюбиться в регби. Я убежден в том, что жители Волгограда голодны до спортивных мероприятий, потому что в регионе не так уж и много спортивных команд.

- Когда зритель смотрит игру, читает новости о прошедшем мероприятии, у него появляется интерес. Тем более, когда играет сборная России. Родители тоже видят, что появилась новая игра, значит появляется перспектива. От этого больше детей хотят заниматься этим видом спорта. Также мы хотим создать женскую команду, и надеемся, что матч сборной в Волгограде поспособствует этому. У  нас будет проходить и турнир по тэг-регби, так что есть возможность совместить приятное с полезным, - добавил капитан «Ротора».

Стоит напомнить, что 15 сентября 2013 года в Москве на стадионе «Слава» состоялся подобный матч всех звёзд тогда еще Профессиональной регбийной лиги. В этой встрече сыграли команды «Русские Медведи», куда вошли представители сборной России по регби, и «Russian Barbarians», основу которой составили иностранные регбисты, выступавшие в российских клубах. Победу со счетом 16:10 одержали «Русские Медведи» во главе с Николаем Нерушем и нынешним наставником «Красного Яра» Игорем Николайчуком. Наставник «Енисея-СТМ» Александр Первухин тогда руководил «Russian Barbarians», а Александр Янюшкин, который вошел в тренерский штаб сборной России на ближайший матч вместе с главным тренером «тяжелой машины», выступал за «медведей» на позиции 9-го номера.



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