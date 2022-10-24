Определилась заявка сборной России по регби на матч в Волгограде

Всего пять дней остается до матча между сборной России по регби и российскими «Барбарианс», который состоится 29 октября на стадионе «Волгоград Арена». Это будет заключительная игра «русских медведей» в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня тренерский штаб сборной определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчу против «Барбарианс».

– На сбор национальной команды вызваны 32 регбиста. Наибольшее представительство у «Енисея-СТМ» – 15 игроков, – сообщили информагентству в пресс-службе сборной.

Нападающие:

№1: Азамат Битиев (Енисей-СТМ), Никита Барышников (Енисей-СТМ), Евгений Мишечкин (Слава);

№2: Шамиль Магомедов (Енисей-СТМ), Шамиль Давудов (Стрела), Александр Иванов (ВВА-Подмосковье);

№3: Владимир Подрезов (Локомотив-Пенза), Магомед Давудов (Стрела);

№4: Евгений Елгин (Енисей-СТМ), Богдан Федотко (Красный Яр);

№5: Антон Макаренко (Енисей-СТМ), Герман Силенко (Локомотив-Пенза);

№6: Вадим Жарков (Локомотив-Пенза);

№7 Виталий Немцев (Енисей-СТМ), Егор Алексеев (Слава);

№8: Виктор Архип (Красный Яр), Антон Сычев (Металлург Новокузнецк);

Полузащитники:

№9: Алексей Щербань (Енисей-СТМ), Константин Узунов (Енисей-СТМ), Степан Хохлов (Стрела);

№10: Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ), Тимур Маслов (Енисей-СТМ);

Защитники:

№11: Андрей Карзанов (Локомотив-Пенза), Ислам Абдулкадиров (ВВА-Подмосковье);

№12: Дмитрий Герасимов (Енисей-СТМ), Владислав Созонов (Локомотив-Пенза);

№13: Виктор Кононов (Енисей-СТМ); №14: Алексей Михальцов (Енисей-СТМ), Владимир Чабан (Красный Яр), Даниил Потиханов (Локомотив-Пенза);

№15: Никита Чурашов (Енисей-СТМ), Александр Будыченко (Енисей-СТМ).





Напомним, что российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей, и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий.

– Это будет не просто праздник спорта, это будет грандиозное событие со множеством различных активностей для детей и взрослых. Регби – это традиционно семейный спорт, с максимально благодушной атмосферой на трибунах и битвой настоящих мужчин на поле. Обещаю – вы не пожалеете, – анонсировал предстоящий матч президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Встреча состоится на волгоградском стадионе в 14.00 29 октября. Билеты поступили в свободную продажу 12 октября.

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.

Фото: Федерация регби России