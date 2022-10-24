Спорт

Определилась заявка сборной России по регби на матч в Волгограде

Спорт 24.10.2022 19:16
0
24.10.2022 19:16

Всего пять дней остается до матча между сборной России по регби и российскими «Барбарианс», который состоится 29 октября на стадионе «Волгоград Арена». Это будет заключительная игра «русских медведей» в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня тренерский штаб сборной определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчу против «Барбарианс». 

На сбор национальной команды вызваны 32 регбиста. Наибольшее представительство у «Енисея-СТМ» – 15 игроков, – сообщили информагентству в пресс-службе сборной. 

Нападающие: 

№1: Азамат Битиев (Енисей-СТМ), Никита Барышников (Енисей-СТМ), Евгений Мишечкин (Слава); 

№2: Шамиль Магомедов (Енисей-СТМ), Шамиль Давудов (Стрела), Александр Иванов (ВВА-Подмосковье); 

№3: Владимир Подрезов (Локомотив-Пенза), Магомед Давудов (Стрела); 

№4: Евгений Елгин (Енисей-СТМ), Богдан Федотко (Красный Яр); 

№5: Антон Макаренко (Енисей-СТМ), Герман Силенко (Локомотив-Пенза); 

№6: Вадим Жарков (Локомотив-Пенза); 

№7 Виталий Немцев (Енисей-СТМ), Егор Алексеев (Слава); 

№8: Виктор Архип (Красный Яр), Антон Сычев (Металлург Новокузнецк);

Полузащитники

№9: Алексей Щербань (Енисей-СТМ), Константин Узунов (Енисей-СТМ), Степан Хохлов (Стрела); 

№10: Рамиль Гайсин (Енисей-СТМ), Тимур Маслов (Енисей-СТМ);

Защитники

№11: Андрей Карзанов (Локомотив-Пенза), Ислам Абдулкадиров (ВВА-Подмосковье); 

 №12: Дмитрий Герасимов (Енисей-СТМ), Владислав Созонов (Локомотив-Пенза); 

№13: Виктор Кононов (Енисей-СТМ); №14: Алексей Михальцов (Енисей-СТМ), Владимир Чабан (Красный Яр), Даниил Потиханов (Локомотив-Пенза); 

№15: Никита Чурашов (Енисей-СТМ), Александр Будыченко (Енисей-СТМ).


Напомним, что российское регби в этом году празднует свой 130-летний юбилей, и матч в Волгограде станет одним из ключевых звеньев в цепочке праздничных мероприятий.

Это будет не просто праздник спорта, это будет грандиозное событие со множеством различных активностей для детей и взрослых. Регби – это традиционно семейный спорт, с максимально благодушной атмосферой на трибунах и битвой настоящих мужчин на поле. Обещаю – вы не пожалеете, – анонсировал предстоящий матч президент Федерации регби России Игорь Артемьев.

Встреча состоится на волгоградском стадионе в 14.00 29 октября. Билеты поступили в свободную продажу 12 октября.

На официальном сайте мероприятия билеты на матч между сборной России по регби и «Барбарианс» можно купить со скидкой 20% от 130 рублей. Для групповых заявок (от 5 человек) предусмотрен дополнительный дисконт.

Фото: Федерация регби России 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.10.2022 18:40
Спорт 22.10.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 18:36
Спорт 22.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.10.2022 16:07
Спорт 22.10.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 21:48
Спорт 21.10.2022 21:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.10.2022 07:58
Спорт 21.10.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.10.2022 21:45
Спорт 18.10.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.10.2022 08:01
Спорт 15.10.2022 08:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2022 21:17
Спорт 14.10.2022 21:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.10.2022 15:37
Спорт 14.10.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2022 14:25
Спорт 12.10.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2022 07:53
Спорт 10.10.2022 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2022 18:38
Спорт 09.10.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2022 16:28
Спорт 07.10.2022 16:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2022 16:07
Спорт 06.10.2022 16:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2022 09:43
Спорт 06.10.2022 09:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:03
В Волгограде ищут подрядчика на продолжение реконструкции НЭТа за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:49
К охотугодьям Городищеснкого района возникли вопросы у контролеровСмотреть фотографии
19:47
«Ну как, клюет?»: житель Волгоградской области устроил рыбалку в луже райцентраСмотреть фотографииCмотреть видео
19:18
Банк «Открытие»: на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставкуСмотреть фотографии
19:16
Определилась заявка сборной России по регби на матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:50
Под Волгоградом осудят предпринимателя за гибель 13-летнего подростка на недостроеСмотреть фотографии
18:44
Неизлечимый вирус поразил коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:05
«Чем мы так провинились?»: чиновники бросили отрезанных бездорожьем хуторян в Волгоградской области на самовыживаниеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:42
Отряд казаков-добровольцев из Волгоградской области отправился в зону СВОСмотреть фотографии
17:31
Регионы доложат Путину о выплатах мобилизованным и их семьямСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде осудят врача за продажу прививочных сертификатовСмотреть фотографии
16:32
Федеральный канал снял travel-видео в волгоградском политехеСмотреть фотографии
16:26
Терпел четыре дня: облздрав подтвердил смертельное отравление волгоградца грибамиСмотреть фотографии
16:15
«Мы общаемся непрерывно и волнуемся, если нам просто не перезвонили»Смотреть фотографии
16:05
В лесничествах Волгоградской области к зиме высадят больше миллиона саженцевСмотреть фотографии
14:50
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетамСмотреть фотографии
14:45
«Мы стали заложниками пандемии»: волгоградский врач перед приговором выступил с открытым обращениемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
Удирающий от экипажей ДПС водитель попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
МегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезонаСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде на остановке «ЦПКиО» Hyundai после ДТП вылетел на трамвайные путиСмотреть фотографии
14:05
Обладмин: с начала года в регионе ввели в строй 110 новых объектовСмотреть фотографии
13:13
В Волгоградской области «Россети Юг» обеспечили электроэнергией две зерносушилки и механизированный токСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде Василий Андрущенко возглавил областной Совет ветеранов спортаСмотреть фотографии
13:12
Фантомного продавца рыбы разоблачили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:51
Житель Калача-на-Дону умер от отравления грибами в КБ №25 ВолгоградаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом компенсацию за укус бродячей собаки взыскали с администрацииСмотреть фотографии
12:35
ДК и две школы остаются без тепла в Волгоградской области из-за счетчикаСмотреть фотографии
12:30
Дальше действовать будет #ШКЛТ: юмористический сериал для всей семьи покажет WinkСмотреть фотографии
12:27
«Как ходить к мальчишкам?»: родители погибших в СВО солдат напомнили Блошкину об обещанном визите в КамышинСмотреть фотографии
11:38
В школы Волгограда 24 октября поступили сообщения с угрозамиСмотреть фотографии
 