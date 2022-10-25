Один человек погиб, двое пострадали при взрыве на заводе Волгограда

В Волгограде в результате взрыва и последующего возгорания на заводе в Красноармейском районе один человек погиб и еще двое пострадали.

– С места происшествия в ожоговый центр клинической больницы №25 госпитализируется мужчина в возрасте 26 лет, – сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. – В приемный покой КБ №15 на личном транспорте также доставлена женщина 22 лет. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Источник информагентства в экстренных службах сообщает, что при тушении был обнаружен труп мужчины. Предположительно это сотрудник предприятия в возрасте 50 лет.

На месте по словам очевидцев, работают два пожарных расчета. Площадь возгорания, последовавшего за взрывом, составляет не менее 40 квадратных метров.

Судя по фото с места ЧП и разрушениям, в одном из цехом произошел взрыв. Предприятие, как уже сообщалось, занимается производством отопительных систем и радиаторов.

Фото: ХY | Волгоград / VK.com

