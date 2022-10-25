В Красноармейском районе Волгограда на производственной площадке, расположенной на улице Бахтурова, сегодня, 25 октября, произошло возгорание, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек.

По сведениям МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера около 13.30.

– 25 октября в 13.32 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части, – сообщили «Высоте 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По сведениям жителей Красноармейского района, перед тем, как в цехе произошел пожар, многие из них слышали громкий хлопок.



– Что-то очень сильно бахнуло в районе канатного завода, – сообщают волгоградцы.

Как стало известно информагентству, хлопок с последующим возгоранием произошли в одном из цехов предприятия «Форте Пром ГмбХ», которое занимается производством отопительного оборудования и отопительных систем. Предприятие расположено по адресу ул. Бахтурова, 12Л.

По не подтвержденной пока официально информации, в результате происшествия погиб человек. Как сообщили в СУ СК России по Волгоградской области, на место выехали сотрудники районного следственного отдела.

На месте ЧП в данное время также работают полицейские.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»