Директор московской фирмы получил срок за стрельбу в центре Волгограда

Волгоградский областной суд сегодня, 25 октября, изменил приговор в отношении 37-летнего Дениса Игнатьева, признанного виновным в стрельбе по автомобилям и доставщику Delivery по улице Селенгинской, 11. Как сообщает ИА «Высота 102», гособвинение просило суд усилить наказание.





— Приговором Центрального районного суда Денис Игнатьев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213, ст. 116 УК РФ, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года один месяц условно, с испытательным сроком три года.

Однако, как уточнили в пресс-службе судов региона, гособвинитель посчитал назначенное наказание излишне мягким. В свою очередь облсуд исключил из приговора ссылку на статью 73 УК РФ, назначив местом отбытия наказания исправительную колонию общего режима. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания.





Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские установили, что житель 21 этажа одной из высоток в центре Волгограда вышел на балкон и в течение двух часов производил выстрелы по машинам. С его слов, в тот вечер он поругался с девушкой и решил таким способом выместить свою злость.

В судебном следствии установлено, что в ночь с 5 на 6 февраля 2022 года Игнатьев произвел несколько выстрелов из многозарядной газобаллонной винтовки «Егерь» по стоящим на улице автомобилям. Одна из пуль попала в водителя припаркованного автомобиля ЛАДА- 211440. У потерпевшего диагностировано осаднение мягких тканей, не причинившее вред здоровью. Всего буйный волгоградец повредил три автомобиля и офисное здание. Журналисты информагентства выяснили, что под обстрел попал доставщик Delivery.





Сам фигурант дела настаивал, что он производил выстрелы в случайном направлении, не целясь. Впоследствии, как пояснил мужчина, он отнес винтовку в квартиру своей знакомой, не сказав, что именно находится в чехле. О том, что в результате стрельбы оказались повреждены чужие машины, Игнатьев узнал из соцсетей и добровольно явился в полицию. Винтовку стрелок приобрел через интернет в Москве.





Между тем, как пояснили в ГУ МВД России по Волгоградской области, Игнатьева задержали спустя почти две недели в ходе проведения ОРМ. Все это время, подозреваемый на тот момент в хулиганстве, скрывался от правоохранительных органов.





Как стало известно ИА «Высота 102», Денис Игнатьев официально зарегистрирован в Москве, но проживает в Волгограде. По информации из открытых источников, является директором ООО «Медкомтех», зарегистрированном в Москве. Фирма занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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