Задержан житель Волгограда, расстрелявший доставщика Delivery

Расследования 18.02.2022 10:32
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18.02.2022 10:32
В Волгограде сотрудники полиции вычислили и задержали мужчину, который 6 февраля во дворе дома на Селенгинской в Центральном районе расстрелял доставщика еды Delivery и несколько припаркованных автомобилей. Стрелком оказался 37-летний житель одной из расположенных на улице высоток.
— Полицейские установили личность стрелявшего. Им оказался житель 21 этажа, — сообщили в ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Задержанный пояснил, что в тот вечер поругался со своей девушкой и решил таким способом выместить свою злость. Он вышел на балкон и в течение двух часов производил выстрелы по машинам.
Ранее информагентство сообщало, что стрельба по людям и машинам была открыта в ночь на 6 февраля. Неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматической винтовки по движущимся автомобилям. В результате его действий пострадал водитель автомобиля службы доставки. Пуля пробила стекло и попала в 18-летнего парня.
— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщают в главке МВД. — Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы. Винтовка изъята.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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