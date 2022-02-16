







Неизвестные расстреляли поздней ночью автомобиль курьера одной из сетевых фирм по доставке еды в Центральном районе Волгограда. Как стало известно ИА «Высота 102», выстрелы прозвучали 5 февраля возле дома №11 по улице Селенгинская.

Пострадавший 18-летний Даниил Ковалев рассказал информагентству, что в злополучный для себя вечер по обыкновению развозил очередной заказ со своей сестрой. В какой-то момент он и услышал громкий хлопок.





— Я услышал странный звук и вышел из машины, думал, колесо прокололось, — говорит молодой человек. — Ничего не обнаружил и сел обратно в автомобиль.





После этого произошел повторный выстрел, и парень почувствовал жуткую боль в спине. За короткий промежуток времени, со слов волгоградца, было произведено около 2-3 выстрелов. Одна пуля попала в заднее стекло автомобиля и отрикошетила в спину Даниила. Испуганный парень с сестрой сразу же направился в больницу №25 в Дзержинском районе, где ему оказали первую помощь. Туда же приехали и сотрудники полиции, которые зафиксировали ранения.





— Полицейские предположили, что выстрелы произошли из охотничьего ружья - дистанция была примерно метров 300. Если бы попали в голову, то было бы плохо, — говорит молодой человек.





В УМВД России по Волгограду подтвердили информацию о происшествии. Кроме того, в ведомстве добавили, что автомобиль Даниила и он сам — не единственные пострадавшие в тот вечер на Селенгинской. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.





— Проводится проверка по заявлениям троих автовладельцев, чьи машины были повреждены в результате действий неизвестного, стрелявшего предположительно из пневматического оружия. Один из заявителей получил ранение подмышечной области, — пояснили в ведомстве.



Фото: Даниил Ковалев.