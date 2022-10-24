Регионы доложат Путину о выплатах мобилизованным и их семьям





Председатель Правительств РФ Михаил Мишустин сегодня, 24 октября, провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу кабмина, уже завтра, 25 октября, перед регионами поставлена задача доложить Владимиру Путину об обратной связи с мобилизованными. В частности, на повестке вопрос денежного содержания.

Открывая заседание, в состав которого вошли заместители Михаила Мишустина, министр МВД Росси Владимир Колокольцев, Министр обороны РФ Сергей Шойгу, Министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, директор ФСБ Александр Бортников и другие, председатель кабинета министров напомнил о том, что согласно указу Владимиру Путина Координационный совет будет заниматься всем комплексом вопросов, связанных с обеспечением потребностей Вооружённых Сил при проведении специальной военной операции.

– Среди них – определение целевых заданий по поставкам вооружений, техники, бюджетное финансирование, формирование цен, подбор поставщиков, подрядчиков, создание профильной инфраструктуры, – сказал Михаил Мишустин. – Наша задача – выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб.

По поручению президента, меры безопасности в российских регионах координирует Сергей Собянин. В центре внимания губернаторов и региональных штабов сейчас, по словам Мишустина, должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта, связи.

– Отдельно прошу организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава. Это должно быть сделано на современном уровне, чтобы мы в режиме реального времени видели картину обеспеченности наших войсковых подразделений, – сказал председатель правительства, поручив подготовить доклад президенту. – Завтра также необходимо доложить главе государства, какие шаги предприняты для выстраивания обратной связи с мобилизованными, и прежде всего с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания. Должна продолжиться работа по информированию граждан о федеральных и региональных мерах поддержки.