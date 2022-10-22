Спорт

В Волгограде заговорили о возможной отставке главного тренера «Ротора»

Спорт 22.10.2022 18:40
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22.10.2022 18:40



В Волгограде обсуждают возможную отставку главного тренера «Ротора» после поражения от «Спартака» из Нальчика. Как сообщает ИА «Высота 102», о возможном увольнении Алексея Стукалова сообщили сегодня в телеграмм-канале «ФНЛ с Ильевым».

- По моим данным, отставка Алексея Стукалова неизбежна. Координационный совет "Ротора" ранее уже собирался по этому вопросу, но тогда мнения разделились: перемен не хотели, тянули. Сейчас положение уже критическое. И игры нет. Нальчане во втором тайме разорвали хозяев, - сообщил автор канала.

- Имея один из самых мощных бюджетов в 2Д, «Ротор» жутко отклонился от графика. Понятно, команда была собрана за три недели с нуля. Что удивительно, стартовые 5 туров сине-голубые пропороли чистенько, но в последующих 9-ти — 3 ничьи и 3 поражения, в том числе от дубля «Алании» дома, - продолжил спортивный аналитик.

- Стукалов — неплохой перспективный тренер. Скажу нетривиальную вещь: "Ротор" сейчас в Первой лиге был бы в серединке, а то и выше. Ему было бы удобно играть от соперников на встречных курсах. На мой взгляд (да и не только на мой), как уже писал, проблема в том, что в той же «Уфе» и «Велесе» футбол Стукалова был заточен на сдерживание. Однако команды уровня Нальчика, Майкопа и "Алании-2" надо раскатывать за счет позиционки. Перестроиться не получается, - говорится в сообщении телеграмм-канала.

При этом Сергей Ильев предрек, что Алексей Стукалов может объявить о своей отставке на пресс-конференции после матча. Однако главный тренер «Ротора» такого заявления не сделал. Он извинился перед болельщиками за провальную игру команды и взял всю вину на себя.

А вот мнения болельщиков разделились. Расстроенные плохой игрой "Ротора", часть болельщиков поддерживает отставку главного тренера. Но есть и те, кто считает, что нельзя предпринимать кардинальных действий, которые могут оказаться не на пользу клубу.


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