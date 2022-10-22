"Играла дворовая команда": волгоградский «Ротор» потерпел поражение от «Спартака-Нальчика» - 1:4

Спорт 22.10.2022 18:36
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22.10.2022 18:36
Сегодня на «Волгоград Арене» в рамках 14-ого тура второй лиги «Ротор» провел матч со «Спартаком-Нальчиком», в котором с разгромным счетом проиграл гостям - 1:4. Как сообщает ИА «Высота 102», это была первая игра второго круга. Видимо, из-за плохой погоды болельщиков на стадионе было гораздо меньше, чем в предыдущие встречи – всего 6866 человек. К слову, наставником «Спартака-Нальчика» является Хасанби Биджиев, который раньше работал в тренерском штабе «Ротора», когда команду волгоградцев возглавлял Юрий Батуренко.
Перед матчем, как и обещали, волгоградская теннисистка Наталья Вихлянцева выполнила символический удар по мячу. Анонс этого события, кстати, вызвал неоднозначную реакцию у болельщиков. Некоторые из них шутили, что, мол, женщина на поле - это к беде. Результат матча, действительно, стал ударом для волгоградских болельщиков.
Начало встречи оказалось бедным на события – соперники создали мало опасных моментов. На 12-й минуте возможность поразить ворота спартаковцев был у Кирилла Родионова. Получив передачу от Ризвана Ахмедханова, волгоградец ударил из-за пределов штрафной, но вратарь «Спартака» поймал мяч. На 14-й минуте шанс отличиться был у гостей волгоградцев. Игроки «Ротора» разыгрывали угловой на чужой половине поля, но неудачно – мяч отобрали гости и унеслись к воротам волгоградцев быстрой контратакой. Не все игроки обороны успели вернуться к своему голкиперу. Воспользовавшись этим, игрок соперника выбежал на ударную позицию. Однако мяч пролетел выше ворот.
Еще неудачная попытка открыть счет в матче был у игроков «Спартака» на 30-й минуте. Как и Кирилл Родионов в начале встречи игрок гостей ударил из-за пределов штрафной, но снова мяч пролетел выше ворот.
Вторая половина встречи оказалась провальной для «Ротора». Уже на 55-й минуте «Спартак» забил гол в ворота волгоградцев в результате быстрой атаки. Через пять минут «Ротору» удалось сравнять счет.
Но следующие события развивались уже не в пользу волгоградцев. Игра «Ротора» просто развалилась. До конца матча в ворота волгоградского клуба влетели еще три мяча. При последнем ударе вратарь Никита Кокарев даже не успел выпрыгнуть за мячом.
Болельщики не скрывали своего разочарования и в соцсетях назвали сегодняшний матч "игрой дворовой команды". Свое отношение к результату они выразили недовольным гулом на трибунах. К чести волгоградских футболистов, они не побоялись после окончания матча выйти к волгоградцам "на разговор".
Иван Тюгаев
Фото единого фан-портала болельщиков "Ротора" VK
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