Изучением материалов на двух полицейских, которых подозревают в избиении 14-летнего мальчика, займется теперь первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Волгоградской области. Как стало известно ИА «Высота 102», дело передано из Тракторозаводского следственного отдела в областное управление.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что мама школьника Нина Костина и адвокат обратились в СК РФ с просьбой забрать дело в центральный аппарат для расследования. Изъятие дела из районного следственного отдела защитник Алена Максаева оценила как «маленькую победу».

Напомним, уголовное дело в отношении двух полицейских возбудили по факту применения насилия в отношении 14-летнего подростка, которого они приняли за раскладчика наркотиков.

По версии следствия, днем 2 августа 14-летний подросток шел на встречу к своему приятелю по одной из улиц Тракторозаводского района. Сотрудники полиции в гражданской одежде проводили ОРМ по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков.

Заметив подростка, сотрудники полиции приняли его за преступника и окликнули, после чего попытались его задержать. Несовершеннолетний стал убегать от оперативников. Догнав школьника, сотрудники МВД его задержали, применяя физическую силу и спецсредства. Пострадавшему причинены различные телесные повреждения. В последующем, разобравшись в ситуации, полицейские отпустили мальчика домой.