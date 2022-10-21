Расследования

В СК озвучили подробности гибели годовалого мальчика в Волгограде

Расследования 21.10.2022 12:54
0
21.10.2022 12:54


В Волгограде сегодня, 21 октября, стали известны подробности получения годовалым мальчиком тяжелой травмы головы, в результате которой он скончался 18 октября в больнице. Следственными органами СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, 18 октября журналисты ИА «Высота 102» сообщали о гибели ребенка. Известно, что в больницу №7 малыша доставили 16 августа и сразу поместили в реанимацию. После полутора месяцев в данном лечебном учреждении мальчик был переведен в больницу №8, где спустя некоторое время скончался. Источник информагентства уточнял, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. 

По предварительным данным, 16 августа текущего года малолетний ребенок находился по месту своего жительства в одной из квартир дома №56 по бульвару 30-летия Победы со своей 35-летней матерью, – рассказала сегодня подробности официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В обед к женщине пришла ее подруга, с которой они стали употреблять спиртное, оставив ребенка без должного внимания в соседней комнате.  Уже вечером мальчик был обнаружен женщинами в бессознательном состоянии. Как установили эксперты, причиной смерти малолетнего явилась тяжелая черепно-мозговая травма.

В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий как с матерью ребенка, так и с ее подругой. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Добавим, что по сведениям собственного источника «Высоты 102», тяжелейшую травму головы мальчик получил, упав с высоты человеческого роста. А именно – выскользнув из рук женщины, наведавшейся в гости к его матери. Данную информацию предстоит подтвердить или опровергнуть сотрудникам СКР. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
21.10.2022 12:36
Расследования 21.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 11:08
Расследования 21.10.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2022 10:18
Расследования 21.10.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 17:19
Расследования 20.10.2022 17:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 15:42
Расследования 20.10.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 12:18
Расследования 20.10.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2022 12:17
Расследования 20.10.2022 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2022 16:25
Расследования 19.10.2022 16:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2022 17:25
Расследования 18.10.2022 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2022 16:21
Расследования 18.10.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2022 14:54
Расследования 18.10.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2022 14:09
Расследования 18.10.2022 14:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2022 11:08
Расследования 18.10.2022 11:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2022 17:49
Расследования 17.10.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2022 15:49
Расследования 17.10.2022 15:49
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Пассажиров скоростного трамвая экстренно эвакуировали в Волгограде из-за задымленияСмотреть фотографии
13:26
Черепахи из пруда ЦПКиО в Волгограде отправились с потомством на зимовкуСмотреть фотографии
13:06
Повара из Волгограда получили слова благодарности в свой профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:54
В СК озвучили подробности гибели годовалого мальчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:36
Был чиновником, стал уголовником: экс-замглавы района под Волгоградом отправили в колонию за кражу трубопроводаСмотреть фотографии
12:31
Мэрию Волгограда «заминировали» от лица известного тиктокераСмотреть фотографии
12:01
Торговые центры и школы эвакуируют в ВолжскомСмотреть фотографии
12:00
В суды Волгоградской области поступило 14 исков с жалобами на мобилизациюСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде неопытный водитель сбил насмерть пенсионеркуСмотреть фотографии
11:26
«Открытие Авто»: россияне стали брать меньшие суммы автокредитов на больший срокСмотреть фотографии
11:08
В Волжском готовят к сдаче второй дом скандального долгостроя «АхтубаСитиПарк»Смотреть фотографии
10:18
Обманувший клиентов продавец кирпичей стал фигурантом уголовного дела в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:46
Гремячинский ГОК повышает стандарты безопасностиСмотреть фотографии
09:41
Курортный роман, затянувшийся на 50 лет: в Волгограде семья Третьяковых отмечает золотой юбилейСмотреть фотографии
09:26
В квартире волгоградцев вспыхнул пожар из-за газового счетчикаСмотреть фотографии
08:34
Во всей красе: обновленный памятник комсомольцам в Волгограде доводят до совершенстваСмотреть фотографии
08:24
Около 70% волгоградцев не довольны своей зарплатойСмотреть фотографии
07:58
Футбольный матч на «Волгоград Арене» 22 октября откроет теннисисткаСмотреть фотографии
07:47
Стоимость патентов для иностранцев в Волгоградской области в 2023 году не изменитсяСмотреть фотографии
21:57
Мощный шторм с ливнем после Крыма накроет Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:52
Отправленную отцу-одиночке повестку аннулировал военкомат ВолгоградаСмотреть фотографии
20:06
Под стук зубов проклинаем УК: жители трех десятков домов замерзают без отопления в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:38
На юге Волгограда сбили двух женщин. Одна скончалась на месте ДТПСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде военкомат прислал повестку отцу-одиночке ребенка с синдромом ДаунаСмотреть фотографии
17:34
Семьи мобилизованных волгоградцев освобождают от платы за детские садыСмотреть фотографии
17:19
«Боялся идти домой»: в Волгограде нашли пропавшего школьникаСмотреть фотографии
16:49
Жителям Волгоградской области посоветовали приспособить под бомбоубежища подвалы в МКДСмотреть фотографии
16:45
Банда сутенеров задержана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде сэкономят миллион рублей на россыпи звезд над проспектом ЖуковаСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец с распоротым животом добрался до дома и умерСмотреть фотографии
 