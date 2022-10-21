В СК озвучили подробности гибели годовалого мальчика в Волгограде

В Волгограде сегодня, 21 октября, стали известны подробности получения годовалым мальчиком тяжелой травмы головы, в результате которой он скончался 18 октября в больнице. Следственными органами СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, 18 октября журналисты ИА «Высота 102» сообщали о гибели ребенка. Известно, что в больницу №7 малыша доставили 16 августа и сразу поместили в реанимацию. После полутора месяцев в данном лечебном учреждении мальчик был переведен в больницу №8, где спустя некоторое время скончался. Источник информагентства уточнял, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

– По предварительным данным, 16 августа текущего года малолетний ребенок находился по месту своего жительства в одной из квартир дома №56 по бульвару 30-летия Победы со своей 35-летней матерью, – рассказала сегодня подробности официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – В обед к женщине пришла ее подруга, с которой они стали употреблять спиртное, оставив ребенка без должного внимания в соседней комнате. Уже вечером мальчик был обнаружен женщинами в бессознательном состоянии. Как установили эксперты, причиной смерти малолетнего явилась тяжелая черепно-мозговая травма.

В настоящее время следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий как с матерью ребенка, так и с ее подругой. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается.

Добавим, что по сведениям собственного источника «Высоты 102», тяжелейшую травму головы мальчик получил, упав с высоты человеческого роста. А именно – выскользнув из рук женщины, наведавшейся в гости к его матери. Данную информацию предстоит подтвердить или опровергнуть сотрудникам СКР.