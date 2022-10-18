Происшествия

В Волгограде после двух месяцев в реанимации умер годовалый мальчик

Происшествия 18.10.2022 20:48
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18.10.2022 20:48


Два месяца врачи Волгограда боролись за жизнь годовалого пациента, поступившего в больницу №7 в середине августа. Как стало известно ИА "Высота 102", ребенок получил тяжелейшую травму головы в середине августа. Трагедия разыгралась в одной из семей, проживающих в Дзержинском районе. 

– 16 августа мальчик был доставлен в больницу скорой помощи №7 в тяжелом состоянии, – сообщил информагентству источник в экстренных службах. – По имеющимся сведениям, ребенка не удержала в руках близкая родственница его матери. Мальчик, упав на голову, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию бригадой скорой помощи. 

Врачам больницы №7 удалось стабилизировать состояние ребенка, однако за прошедшие два месяца улучшений не наступило. 

– Две недели назад мальчик был переведен в реанимацию больницы №8, где скончался утром 18 октября, – уточнил собеседник "Высоты 102". 

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