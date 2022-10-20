Спецоперация на Украине

Под Волгоградом простились с погибшим в СВО 20-летним Кириллом Смоленцевым

Спецоперация на Украине 20.10.2022 10:43
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20.10.2022 10:43



В Котельниковском районе простились с 20-летним Кириллом Смоленцевым, который погиб в ходе СВО.
- В последний путь проводили нашего земляка, уроженца хутора Семичный, Смоленцева Кирилла Владимировича. Кирилл погиб 12 октября в ходе специальной военной операции на Украине, - сообщили в районной администрации.
Похоронили Кирилла Смоленцева со всеми воинскими почестями.
Фото: администрация Котельниковского района

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