Риелтор получил срок за 5-миллионный обман клиентки в Волгограде

Расследования 17.10.2022 17:49
0
17.10.2022 17:49
Виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере признан 55-летний риелтор в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
Приговор был вынесен в Центральном районном суде Волгограда.
В судебном заседании установлено, что в 2019 году мужчина пообещал знакомой оказать риелтерские услуги при продаже земельного участка. Он сообщил женщине о намерении покупателя приобрести землю за 28 миллионов рублей, но за беспрепятственное заключение договора купли-продажи он потребовал с клиентки 5 миллионов.
- На самом деле препятствий при заключении договора купли-продажи не имелось, а информация о необходимости передать 5 миллионов рублей была сообщена собственнику по инициативе риелтора, который таким способом хотел получить указанную сумму, - рассказала Черединина.
Довести преступный умысел до конца риелтор не смог, поскольку его задержали. Вину он не признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
В Волгограде троим отличившимся в ходе СВО бойцам ОМОН вручили медали17.10.2022 15:49
Расследования 17.10.2022 15:49
В Волгограде рецидивисту дали 7 лет строгача за агрессию в колонии17.10.2022 14:18
Расследования 17.10.2022 14:18
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе труп14.10.2022 17:07
Расследования 14.10.2022 17:07
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцем14.10.2022 11:15
Расследования 14.10.2022 11:15
Бросившему умирать пешехода волгоградцу суд продлил срок в СИЗО13.10.2022 18:25
Расследования 13.10.2022 18:25
В Волгограде раскрыли жестокое убийство 14-летней давности13.10.2022 15:52
Расследования 13.10.2022 15:52
Чувствуют себя уверенно: в Волгограде отложили суд по делу о многомиллионной взятке12.10.2022 19:49
Расследования 12.10.2022 19:49
Выдававшего себя за сотрудника ФСБ самозванца осудили под Волгоградом12.10.2022 18:01
Расследования 12.10.2022 18:01
Волгоградцу грозит 7 лет за истязание беременной подруги12.10.2022 16:18
Расследования 12.10.2022 16:18
Пять уборщиц полгода бесплатно работали на 21-летнего бизнесмена под Волгоградом12.10.2022 14:39
Расследования 12.10.2022 14:39
Суд приступил к рассмотрению иска мобилизованного волгоградца к военкомату12.10.2022 13:09
Расследования 12.10.2022 13:09
Жителю Волгоградской области грозит арест за безрассудную любовь12.10.2022 12:25
Расследования 12.10.2022 12:25
«Он спикировал на красном парашюте»: стали известны подробности падения беспилотника под Волгоградом12.10.2022 10:09
Расследования 12.10.2022 10:09
Гнал со скоростью 135 км/ч: под Волгоградом в суд ушло дело о гибели семьи в ДТП12.10.2022 09:22
Расследования 12.10.2022 09:22
«Два года не сплю»: обманувшую волгоградских стариков предпринимательницу потребовали посадить на 2,5 года11.10.2022 20:47
Расследования 11.10.2022 20:47