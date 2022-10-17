Расследования

Риелтор получил срок за 5-миллионный обман клиентки в Волгограде

Расследования 17.10.2022 17:49
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17.10.2022 17:49



Виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере признан 55-летний риелтор в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.
Приговор был вынесен в Центральном районном суде Волгограда.
В судебном заседании установлено, что в 2019 году мужчина пообещал знакомой оказать риелтерские услуги при продаже земельного участка. Он сообщил женщине о намерении покупателя приобрести землю за 28 миллионов рублей, но за беспрепятственное заключение договора купли-продажи он потребовал с клиентки 5 миллионов.
- На самом деле препятствий при заключении договора купли-продажи не имелось, а информация о необходимости передать 5 миллионов рублей была сообщена собственнику по инициативе риелтора, который таким способом хотел получить указанную сумму, - рассказала Черединина. 
Довести преступный умысел до конца риелтор не смог, поскольку его задержали. Вину он не признал.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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