Риелтор получил срок за 5-миллионный обман клиентки в Волгограде









Виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере признан 55-летний риелтор в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор был вынесен в Центральном районном суде Волгограда.

В судебном заседании установлено, что в 2019 году мужчина пообещал знакомой оказать риелтерские услуги при продаже земельного участка. Он сообщил женщине о намерении покупателя приобрести землю за 28 миллионов рублей, но за беспрепятственное заключение договора купли-продажи он потребовал с клиентки 5 миллионов.

- На самом деле препятствий при заключении договора купли-продажи не имелось, а информация о необходимости передать 5 миллионов рублей была сообщена собственнику по инициативе риелтора, который таким способом хотел получить указанную сумму, - рассказала Черединина.

Довести преступный умысел до конца риелтор не смог, поскольку его задержали. Вину он не признал.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.



