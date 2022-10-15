Экология

«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешлама

Экология 15.10.2022 07:15
0
15.10.2022 07:15



В Красноармейском районе Волгограда зафиксирован факт слива на почву отходов нефтепереработки. Как стало известно ИА "Высота 102", происшествие случилось накануне, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора. 



Как видно на фото, на месте, куда сливался нефтешлам, образовались целые озера горючих и опасных веществ. По сведениям информагентства, к несанкционированному сливу может быть причастна компания "Экойл", которая занимается вывозов нефтешлама с предприятий Волгограда и Волжского по заключенным многомиллионным контрактам. 



Любопытно, что 13 октября  Красноармейский район посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В телеграм-канале она сообщила, что в Волгограде она  приняла участие в конференции «Особенности реализации требований природоохранного законодательства: актуальные проблемы и шаги к открытому диалогу». 



- Мероприятие прошло в рамках соглашения между Росприроднадзором и ПАО «Лукойл» о консультировании при реализации инвестпроектов. Вопросов у предприятия накопилось много. Говорили об основных изменениях в природоохранном законодательстве, оптимизации разрешительной деятельности и переходе «Лукойла» на самостоятельный аудит, - говорится в посте главы Росприроднадзора.

Также Светлана Радионова посетила в Красноармейском районе полигон «Комус».



- Вопрос всегда один — как и когда будет рекультивирован подобный объект? – прокомментировала она свой визит на свалку. 



Участок, куда сливались отходы нефтепереработки, расположен недалеко от полигона "Комус" и рядом с границей Светлоярского района, где находятся сельхозземли.

Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
14.10.2022 09:51
Экология 14.10.2022 09:51
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:41
Экология 13.10.2022 16:41
Комментарии

0
Далее
Экология
13.10.2022 16:27
Экология 13.10.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 17:58
Экология 12.10.2022 17:58
Комментарии

0
Далее
Экология
12.10.2022 15:37
Экология 12.10.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 13:18
Экология 11.10.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Экология
11.10.2022 07:40
Экология 11.10.2022 07:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 21:29
Экология 10.10.2022 21:29
Комментарии

0
Далее
Экология
10.10.2022 12:36
Экология 10.10.2022 12:36
Комментарии

0
Далее
Экология
07.10.2022 15:48
Экология 07.10.2022 15:48
Комментарии

0
Далее
Экология
06.10.2022 17:26
Экология 06.10.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2022 10:46
Экология 05.10.2022 10:46
Комментарии

0
Далее
Экология
05.10.2022 10:45
Экология 05.10.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2022 21:23
Экология 03.10.2022 21:23
Комментарии

0
Далее
Экология
03.10.2022 19:14
Экология 03.10.2022 19:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:10
Под Волгоградом 71-летний пешеход погиб под колесами грузовикаСмотреть фотографии
09:33
Десять жителей Волгоградской области заболели бруцеллезомСмотреть фотографии
08:59
«Твоя история с билайном»: отдай голос за лучшую историю о мобильной связиСмотреть фотографии
08:40
В Калач-на-Дону приехала знаменитая тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!»Смотреть фотографии
08:01
На «Волгоград Арене» 29 октября впервые пройдет матч «русских медведей»Смотреть фотографии
07:15
«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешламаСмотреть фотографии
21:17
«Ессентуки» после разгрома от волгоградского «Ротора» подвергли экзекуцииСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
В Волгограде Джефф Монсон поднимется на Мамаев курган в поддержку СВОСмотреть фотографии
19:12
Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссииСмотреть фотографии
18:18
В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквыСмотреть фотографии
17:07
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе трупСмотреть фотографии
17:01
Детям мобилизованных волгоградцев предложили платить стипендии по 1100 рублейСмотреть фотографии
16:33
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
16:09
После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили бытСмотреть фотографии
16:01
Волгоградского ветерана переселяют из трущоб в новостройку после реакции БастрыкинаСмотреть фотографии
15:37
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0Смотреть фотографии
15:08
С Tele2 понедельники станут приятнымиСмотреть фотографии
14:36
У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде часть кованого забора из Касимовского сквера нашли в пункте приема металлаСмотреть фотографии
14:23
Выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
«Как я им в глаза буду смотреть?»: на Украине погиб контрактник из Волгограда Борис СавенковСмотреть фотографии
13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
 