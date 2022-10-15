«Там целые озера нефти»: в Волгограде известную фирму застукали на сливе нефтешлама









В Красноармейском районе Волгограда зафиксирован факт слива на почву отходов нефтепереработки. Как стало известно ИА "Высота 102", происшествие случилось накануне, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов, природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора.













Как видно на фото, на месте, куда сливался нефтешлам, образовались целые озера горючих и опасных веществ. По сведениям информагентства, к несанкционированному сливу может быть причастна компания "Экойл", которая занимается вывозов нефтешлама с предприятий Волгограда и Волжского по заключенным многомиллионным контрактам.













Любопытно, что 13 октября Красноармейский район посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. В телеграм-канале она сообщила, что в Волгограде она приняла участие в конференции «Особенности реализации требований природоохранного законодательства: актуальные проблемы и шаги к открытому диалогу».













- Мероприятие прошло в рамках соглашения между Росприроднадзором и ПАО «Лукойл» о консультировании при реализации инвестпроектов. Вопросов у предприятия накопилось много. Говорили об основных изменениях в природоохранном законодательстве, оптимизации разрешительной деятельности и переходе «Лукойла» на самостоятельный аудит, - говорится в посте главы Росприроднадзора.





Также Светлана Радионова посетила в Красноармейском районе полигон «Комус».













- Вопрос всегда один — как и когда будет рекультивирован подобный объект? – прокомментировала она свой визит на свалку.













Участок, куда сливались отходы нефтепереработки, расположен недалеко от полигона "Комус" и рядом с границей Светлоярского района, где находятся сельхозземли.







Материал опубликован в рамках проекта «Вопросы охраны окружающей среды, экологии, экологической безопасности»