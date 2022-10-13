Расследования

В Волгограде раскрыли жестокое убийство 14-летней давности

Расследования 13.10.2022 15:52
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13.10.2022 15:52


В Волгограде раскрыто убийство 49-летнего мужчины, совершенное 14 лет назад. Как сообщает ИА «Высота 102», выйти на след злоумышленника помогла дополнительная дактилоскопическая экспертиза.



— Первый отдел по расследованию особо важных дел областного управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство.

Следствием установлено, что в ночь на 2 марта 2008 года обвиняемый был в гостях у 49-летнего знакомого  мужчины, проживавшего на проспекте Канатчиков в Красноармейском районе Волгограда. Между мужчинами возник бытовой конфликт в ходе застолья. Гость взял нож и нанес удар ножом в области груди своему визави. Последний скончался на месте.

— Установить тогда еще 32-летнего злоумышленника на тот момент не удалось, — добавила Дарья Буянова. — В этом году при проведении дополнительной дактилоскопической экспертизы установлено, что следы пальцев рук, изъятые в ходе осмотра места происшествия 14 лет назад, принадлежат установленному фигуранту. 

Как уточнили в областном СУ СКР, на допросе мужчина сознался в преступлении. Следователи организовали проверку показаний на месте происшествия. Сейчас расследование дела завершено. Фигурант начал знакомиться с материалами, которые в ближайшее время  направят в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» / СУ СКР по Волгоградской области 

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