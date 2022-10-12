Расследования 12.10.2022 14:39
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12.10.2022 14:39
Уголовное дело о невыплате зарплаты возбуждено в отношении 21-летнего индивидуального предпринимателя в Волжском.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальная наказание по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.
- По данным следствия, в период времени с января по июнь 2022 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не выплачивал заработную плату пяти женщинам, выполнявшим обязанности уборщика территории. Общая сумма задолженности перед ними составила порядка 240 тысяч рублей, - сообщила Буянова.
Следователи установили, что возможность это сделать у бизнесмена была, так как в указанный период на его расчетные счета поступило около 10 миллионов рублей.
Проводится расследование. Принимаются меры к полному погашению долга по зарплате перед работниками.
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