







Уголовное дело о невыплате зарплаты возбуждено в отношении 21-летнего индивидуального предпринимателя в Волжском.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Максимальная наказание по этой статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

- По данным следствия, в период времени с января по июнь 2022 года подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, не выплачивал заработную плату пяти женщинам, выполнявшим обязанности уборщика территории. Общая сумма задолженности перед ними составила порядка 240 тысяч рублей, - сообщила Буянова.

Следователи установили, что возможность это сделать у бизнесмена была, так как в указанный период на его расчетные счета поступило около 10 миллионов рублей.

Проводится расследование. Принимаются меры к полному погашению долга по зарплате перед работниками.



