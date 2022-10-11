В Волжском слесаря автоколонны придавило автобусом

В Волжском Волгоградской области 40-летнего мужчину придавило автобусом. Как стало известно ИА «Высота 102», в результате инцидента слесарю оторвало палец на руке.
— 10 октября в больницу имени Фишера доставлен слесарь МУП «Волжская автоколонна № 1732», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Врачи диагностировали у пострадавшего «открытый перелом костей левой кисти, травматическую ампутацию пятого пальца, разможенную травму».
Известно, что происшествие случилось на рабочем месте по адресу: улица имени Карбышева, 47. На мужчину с подъемного устройства упал автобус.
Фото: архив ИА «Высота 102»