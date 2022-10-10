В Борисоглебском районе Воронежской области на трассе Р-22 сегодня, 10 октября, произошло массовое ДТП с участием лесовоза и шести легковых автомобилей. Как сообщает главное управление МВД России по Воронежской области, в результате аварии один человек погиб и семеро ранены. В 10-километровой пробке, по сведениям читателей ИА «Высота 102», застряли в том числе и жители Волгоградской области.





– Сегодня около 14.30 на 621-м километре трассы Р-22 Москва-Астрахань в Борисоглебском районе произошло столкновение грузового и шести легковых автомобилей, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Воронежской области. – По предварительным данным, один человек погиб и еще семь пострадали.





Находились ли среди пострадавших жители Волгоградской области, в пресс-службе главка полиции уточнить затруднились.

– В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. В больницу доставлены семь человек. Информация о том, были ли среди участников ДТП жители Волгоградской области, станет известна утром 11 октября, – уточнили в главке.





Читатели ИА «Высота 102» тем временем сообщают, что многие из них не смогли вовремя добраться до Волгограда из-за многокилометрового транспортного затора на трассе. Перевернутый лесовоз и шесть искореженных легковушек заняли все полосы движения.

На момент публикации протяженность пробки в сторону Волгограда составляла более 10 километров.