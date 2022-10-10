Экология

В Волгограде по улице Родниковая потекли вонючие стоки

Экология 10.10.2022 12:36
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10.10.2022 12:36



Несанкционированный сброс сточной воды и строительных отходов зафиксирован на улице Родниковая в Советском районе Волгограда.
- В адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям 14 октября на телефон ответственного дежурного поступила информация о том, что в границах Советского района Волгограда, в створе улицы Родниковая, 45, осуществляется сброс сточной воды на рельеф местности из колодца, с дальнейшим затоплением ближайших частных земельных участок, - сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.



Сотрудники управления выехали на место вместе с представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В ходе проводимого осмотра информация подтвердилась. Сброс сточных вод осуществлялся вблизи ул. Родниковая, 45 из подземного колодца. Кроме того, в рамках осмотра был зафиксирован несанкционированный сброс строительных отходов на почву.



Произведены отборы проб сточной воды, отходов и почвы. Установлена площадь загрязнения.  По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и устранению правонарушения, а также произведен расчет размера вреда, причиненного почве.
Фото: Межрегионального управления по Астраханской и Волгоградской областям

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