В Волгограде по улице Родниковая потекли вонючие стоки









Несанкционированный сброс сточной воды и строительных отходов зафиксирован на улице Родниковая в Советском районе Волгограда.

- В адрес Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям 14 октября на телефон ответственного дежурного поступила информация о том, что в границах Советского района Волгограда, в створе улицы Родниковая, 45, осуществляется сброс сточной воды на рельеф местности из колодца, с дальнейшим затоплением ближайших частных земельных участок, - сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.













Сотрудники управления выехали на место вместе с представителями экспертной организации филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области. В ходе проводимого осмотра информация подтвердилась. Сброс сточных вод осуществлялся вблизи ул. Родниковая, 45 из подземного колодца. Кроме того, в рамках осмотра был зафиксирован несанкционированный сброс строительных отходов на почву.













Произведены отборы проб сточной воды, отходов и почвы. Установлена площадь загрязнения. По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и устранению правонарушения, а также произведен расчет размера вреда, причиненного почве.

Фото: Межрегионального управления по Астраханской и Волгоградской областям



