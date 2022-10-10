







Дополнительную материальную помощь мобилизованным гражданам окажут в Волгоградской области. Такое решение озвучил сегодня, 10 октября, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам рабочей поездки в военно-полевой учебный центр Минобороны РФ.

Напомним, 7 октября глава региона посетил один из учебных центров Минобороны РФ . Губернатор своими глазами увидел быт и подготовку мобилизованных волгоградцев. В ходе неформального общения он выслушал отдельные жалобы и призвал командование относиться к бойцам по-человечески, а также устранить все недостатки.

- По итогам рабочей поездки и данных поручений военные комиссариаты, мобилизационные службы области и муниципальных образований уже приступили к работе по дополнительному разъяснению Указа Президента России и решению возникающих организационных вопросов, - отметил на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров. - Считаем необходимым:

- продолжить оказание содействия военным комиссариатам в обеспечении подготовки качественного мобилизационного ресурса. Отдельное внимание уделить решению вопросов, высказанных военнослужащими в ходе встреч в учебном центре Министерства обороны РФ;

- в целях оказания системной поддержки наших военнослужащих, в том числе мобилизованных жителей Волгоградской области, с участием регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев, участвующих в специальной военной операции, необходимо предусмотреть средства для приобретения дополнительного имущества, не предусмотренного штатными нормами довольствия, но необходимого в зоне специальной военной операции;

- представить предложения по дополнительной поддержке призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации жителей Волгоградской области и их семей.





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