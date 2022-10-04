Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцам

В редакцию ИА «Высота 102» поступают вопросы о том, что же могут взять с собой мобилизованные волгоградцы. Не секрет, что многие докупают необходимые предметы экипировки и дополнительные комплекты формы.
На портале «Госуслуги» опубликован список вещей, которые мобилизованные вправе взять с собой дополнительно. При этом уточняется, что все военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут обеспечены всем необходимым для несения службы. Также перечислены предметы, которые запрещено брать с собой в зону боевых действий.
Что можно взять дополнительно:
Предметы личной гигиены
Термобелье
Батарейки формата АА, ААА, 123
Фонарь
Прицельные приспособления
Туристическое сиденье
Подшлемник, спортивную шапку
Перчатки тактические
Химические грелки
Мультитул
Продукты длительного хранения
Нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний
Личные элементы экипировки
Квадрокоптер
Прибор ночного видения
Тепловизор
Бинокль
Что запрещено брать с собой:
Приборы, оснащенные средствами определения местоположения и передачи данных (например, личные GPS-трекеры)
Наградное, охотничье, травматическое, холодное оружие
Алкоголь
Сильнодействующие лекарства без предписания врача
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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