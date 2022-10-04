Общество

Список из 17 вещей, которые можно взять мобилизованным волгоградцам

Общество 04.10.2022 18:43
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04.10.2022 18:43


В редакцию ИА «Высота 102» поступают вопросы о том, что же могут взять с собой мобилизованные волгоградцы. Не секрет, что многие докупают необходимые предметы экипировки и дополнительные комплекты формы. 

На портале «Госуслуги» опубликован список вещей, которые мобилизованные вправе взять с собой дополнительно. При этом уточняется, что все военнослужащие, отправляющиеся в зону проведения СВО, будут обеспечены всем необходимым для несения службы. Также перечислены предметы, которые запрещено брать с собой в зону боевых действий.  

Что можно взять дополнительно: 

Предметы личной гигиены

Термобелье

Батарейки формата АА, ААА, 123

Фонарь

Прицельные приспособления

Туристическое сиденье

Подшлемник, спортивную шапку

Перчатки тактические

Химические грелки

Мультитул

Продукты длительного хранения

Нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний

Личные элементы экипировки

Квадрокоптер

Прибор ночного видения

Тепловизор

Бинокль

Что запрещено брать с собой:

Приборы, оснащенные средствами определения местоположения и передачи данных (например, личные GPS-трекеры)

Наградное, охотничье, травматическое, холодное оружие

Алкоголь

Сильнодействующие лекарства без предписания врача

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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