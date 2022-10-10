В комментариях под публикацией ИА «Высота 102» о планах Волгоградской областной думы обновить мебель на сумму 1,8 млн рублей до сих пор не спадает накал страстей. Жители региона сходятся в том, что данную сумму сегодня куда целесообразнее потратить на участников СВО, закупив для них те же тепловизоры и бронежилеты. Сама же закупка, несмотря на возмущение волгоградцев, пока не отменена.

Тем временем, это не самые большие траты депутатов за последние три месяца. Так, в августе региональный парламент заключил 17 госконтрактов на общую сумму более пяти миллионов рублей.

Рассказываем, на что потрачена эта сумма.

21 июля текущего года Волгоградская областная дума объявила торги на поставку кондитерских изделий для обеспечения мероприятий, проводимых думой, в том числе с участием образовательных, общеобразовательных организаций, общественных объединений. 1 августа был подведен итог – и на сумму 821 821 рублей победитель аукциона должен в установленный срок поставить 2912 комплектов конфет. Отметим, что первоначальная цена контракта составляла 1 199 744 рублей. Таким образом, победитель аукциона сэкономил думе 377 923 рубля.



Аукцион на поставку блоков, частей и принадлежностей вычислительных машин для собственных нужд Волгоградская областная дума объявила 21 июля, а уже 1 августа подвела итог, заключив контракт на сумму 51 738 рублей.



2 августа парламент провел закупку на 48 000 рублей речь снова шла о блоках и частях вычислительных машин.



Так же, 2 августа, был подведен итог еще одних торгов, объявленных Волгоградской областной думой. На сумму 68 915 рублей парламент в итоге закупил защищенные носители ключевой информации.



Третьего августа Волгоградская областная дума на символическую сумму – 81 000 рублей – заключила контракт на поставку 200 штук елочных шаров-подвесок. Начальная цена контракта не сбивалась, поскольку заявился на аукцион всего-навсего один участник.



Совсем копейки – 29 267 рублей – 3 августа окончательно решили потратить в Волгоградской областной думе, определив поставщика, на 10 турников (2 280 за шт.). Спортивные снаряды, согласно информации с сайта госзаказов, депутаты планируют дарить гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, а также за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги.



Без малого миллион рублей, а именно 999 996 рублей планировали в региональном парламенте потратить на закупку еще одной партии сувениров. Расточительства удалось избежать благодаря компании, одержавшей победу по итогам торгов. В итоге на сумму 452 000 рублей облдума заключила контракт в августе этого года на поставку 400 банных наборов «С Днём Великой Победы в Сталинградской битве!». В каждом наборе, согласно документации с сайта госзаказов должно быть по два полотенца.



133 087 рублей дума Волгоградской области потратит на оказание услуг по изготовлению и поставке издательской продукции для материально-технического обеспечения парламента и мероприятий, проводимых в думе. Речь идет о 823 карманных календарях и 823 календарях на стены.



Поставка офисной бумаги для нужд депутатов Волгоградской области в августе обошлась в 143 550 рублей. Опять же – сэкономить удалось 103 950 рублей.



На сумму 1 997 349 рублей Волгоградская областная дума в августе этого года решила закупить 30 персональных компьютеров (моноблоков). Планировали потратить 2 965 080 рублей, к слову, но специалисты уверены, что и за 1 500 000 рублей парламент могут купить хорошие моноблоки по цене до 50 000 рублей (чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть предложения сетевых магазинов).



95 446 рублей в думе потратят на очередные сувениры. А именно на 500 бейсболок. Их опять же планируют вручать в рамках мероприятий, проводимых парламентом.



1000 белых футболок с шелкографией депутаты Волгоградской областной думы решили подарить в качестве сувениров мужчинам крепкой комплекции. Все футболки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, должны быть размеров не меньше 52-го. (размерный ряд от 52 размера до 58-го). Обойдется эта сувенирка думе в 213 200 рублей, что на 302 тысячи рублей меньше, чем планировали в аппарате Волгоградской областной думы.



Контракт на 180 173 рублей заключен парламентом в августе на поставку еще 575 сувениров, а именно 150 футбольных, 150 волейбольных и 150 баскетбольных мячей, а также 125 сеток для их хранения. В данном случае экономия составила 158 977 рублей.



149 736 рублей Волгоградская областная дума по итогам аукциона, состоявшегося 30 августа, потратит на 10 шредеров (уничтожителей бумаг). Начальная цена контракта составляла 182 580 рублей.



Понадобились в августе думе и коврики. Для депутатов и компьютерных мышей. 65 напольных покрытий и 20 настольных подкладок обойдутся в общей сложности в 216 968 рублей.



На диспансеризацию государственных гражданских служащих, трудящихся в аппарате Волгоградской областной думы, в августе направили 166 500 рублей.



Поставка 15 цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью для вручения гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Волгоградской области, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги будет стоить думе 205 733 рублей. В данном случае начальная цена контракта составляла 255 570 рублей. Однако из четырех заявившихся на конкурс фирм компания-победитель сбила цену почти на 50 тысяч.

Итого по итогам августа Волгоградская областная дума нашла куда пристроить 5 054 483 рублей. Это более чем в два раза больше суммы, которую депутаты намерены потратить на новые столы, шкафы и вешалки.

Справедливости ради отметим, что на момент заключения перечисленных выше контрактов президент России еще не объявлял о частичной мобилизации, однако помощь участникам СВО в Волгоградской области вовсю собирали. Мы продолжим следить за судьбой закупки мебели на 1.8 млн рублей. Подача заявок продолжается и будет остановлена через 4 дня.

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»