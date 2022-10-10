В комментариях под публикацией ИА «Высота 102» о планах Волгоградской областной думы обновить мебель на сумму 1,8 млн рублей до сих пор не спадает накал страстей. Жители региона сходятся в том, что данную сумму сегодня куда целесообразнее потратить на участников СВО, закупив для них те же тепловизоры и бронежилеты. Сама же закупка, несмотря на возмущение волгоградцев, пока не отменена.
Тем временем, это не самые большие траты депутатов за последние три месяца. Так, в августе региональный парламент заключил 17 госконтрактов на общую сумму более пяти миллионов рублей.
Рассказываем, на что потрачена эта сумма.
- 21 июля текущего года Волгоградская областная дума объявила торги на поставку кондитерских изделий для обеспечения мероприятий, проводимых думой, в том числе с участием образовательных, общеобразовательных организаций, общественных объединений. 1 августа был подведен итог – и на сумму 821 821 рублей победитель аукциона должен в установленный срок поставить 2912 комплектов конфет. Отметим, что первоначальная цена контракта составляла 1 199 744 рублей. Таким образом, победитель аукциона сэкономил думе 377 923 рубля.
- Аукцион на поставку блоков, частей и принадлежностей вычислительных машин для собственных нужд Волгоградская областная дума объявила 21 июля, а уже 1 августа подвела итог, заключив контракт на сумму 51 738 рублей.
- 2 августа парламент провел закупку на 48 000 рублей речь снова шла о блоках и частях вычислительных машин.
- Так же, 2 августа, был подведен итог еще одних торгов, объявленных Волгоградской областной думой. На сумму 68 915 рублей парламент в итоге закупил защищенные носители ключевой информации.
- Третьего августа Волгоградская областная дума на символическую сумму – 81 000 рублей – заключила контракт на поставку 200 штук елочных шаров-подвесок. Начальная цена контракта не сбивалась, поскольку заявился на аукцион всего-навсего один участник.
- Совсем копейки – 29 267 рублей – 3 августа окончательно решили потратить в Волгоградской областной думе, определив поставщика, на 10 турников (2 280 за шт.). Спортивные снаряды, согласно информации с сайта госзаказов, депутаты планируют дарить гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, а также за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги.
- Без малого миллион рублей, а именно 999 996 рублей планировали в региональном парламенте потратить на закупку еще одной партии сувениров. Расточительства удалось избежать благодаря компании, одержавшей победу по итогам торгов. В итоге на сумму 452 000 рублей облдума заключила контракт в августе этого года на поставку 400 банных наборов «С Днём Великой Победы в Сталинградской битве!». В каждом наборе, согласно документации с сайта госзаказов должно быть по два полотенца.
- 133 087 рублей дума Волгоградской области потратит на оказание услуг по изготовлению и поставке издательской продукции для материально-технического обеспечения парламента и мероприятий, проводимых в думе. Речь идет о 823 карманных календарях и 823 календарях на стены.
- Поставка офисной бумаги для нужд депутатов Волгоградской области в августе обошлась в 143 550 рублей. Опять же – сэкономить удалось 103 950 рублей.
- На сумму 1 997 349 рублей Волгоградская областная дума в августе этого года решила закупить 30 персональных компьютеров (моноблоков). Планировали потратить 2 965 080 рублей, к слову, но специалисты уверены, что и за 1 500 000 рублей парламент могут купить хорошие моноблоки по цене до 50 000 рублей (чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть предложения сетевых магазинов).
- 95 446 рублей в думе потратят на очередные сувениры. А именно на 500 бейсболок. Их опять же планируют вручать в рамках мероприятий, проводимых парламентом.
- 1000 белых футболок с шелкографией депутаты Волгоградской областной думы решили подарить в качестве сувениров мужчинам крепкой комплекции. Все футболки, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, должны быть размеров не меньше 52-го. (размерный ряд от 52 размера до 58-го). Обойдется эта сувенирка думе в 213 200 рублей, что на 302 тысячи рублей меньше, чем планировали в аппарате Волгоградской областной думы.
- Контракт на 180 173 рублей заключен парламентом в августе на поставку еще 575 сувениров, а именно 150 футбольных, 150 волейбольных и 150 баскетбольных мячей, а также 125 сеток для их хранения. В данном случае экономия составила 158 977 рублей.
- 149 736 рублей Волгоградская областная дума по итогам аукциона, состоявшегося 30 августа, потратит на 10 шредеров (уничтожителей бумаг). Начальная цена контракта составляла 182 580 рублей.
- Понадобились в августе думе и коврики. Для депутатов и компьютерных мышей. 65 напольных покрытий и 20 настольных подкладок обойдутся в общей сложности в 216 968 рублей.
- На диспансеризацию государственных гражданских служащих, трудящихся в аппарате Волгоградской областной думы, в августе направили 166 500 рублей.
- Поставка 15 цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью для вручения гражданам и организациям в целях поощрения за большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие Волгоградской области, за успехи в науке, здравоохранении, строительстве, культуре, образовании и другие заслуги будет стоить думе 205 733 рублей. В данном случае начальная цена контракта составляла 255 570 рублей. Однако из четырех заявившихся на конкурс фирм компания-победитель сбила цену почти на 50 тысяч.
Итого по итогам августа Волгоградская областная дума нашла куда пристроить 5 054 483 рублей. Это более чем в два раза больше суммы, которую депутаты намерены потратить на новые столы, шкафы и вешалки.
Справедливости ради отметим, что на момент заключения перечисленных выше контрактов президент России еще не объявлял о частичной мобилизации, однако помощь участникам СВО в Волгоградской области вовсю собирали. Мы продолжим следить за судьбой закупки мебели на 1.8 млн рублей. Подача заявок продолжается и будет остановлена через 4 дня.
Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»