Происшествия

Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под Волгоградом

Происшествия 10.10.2022 10:07
0
10.10.2022 10:07



Массовое ДТП с участием фургона, грузовика и двух легковушек произошло в Городищенском районе Волгоградской области.
Как сообщили в региональном главке МВД, в 6 утра на 921 км автодороги Р-22 «Каспий» 26-летний водитель, управляя фургоном Volkswagen Crafter, при обгоне врезался во встречный автомобиль Volkswagen Touareg.
От удара Volkswagen Touareg совершил столкновение с Volkswagen Passat, который следовал следом за ним в попутном направлении. В это время фургон врезался в грузовик Ford Cargo.
В результате пострадали водитель Volkswagen Touareg и двое его пассажиров 75 и 56 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте. Он госпитализации пострадавшие отказались. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.10.2022 19:29
Происшествия 09.10.2022 19:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 16:00
Происшествия 09.10.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 11:24
Происшествия 09.10.2022 11:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 11:13
Происшествия 09.10.2022 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 10:36
Происшествия 09.10.2022 10:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2022 09:30
Происшествия 09.10.2022 09:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 20:27
Происшествия 08.10.2022 20:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 15:57
Происшествия 08.10.2022 15:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 10:20
Происшествия 08.10.2022 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2022 09:31
Происшествия 08.10.2022 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2022 11:44
Происшествия 07.10.2022 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2022 11:27
Происшествия 07.10.2022 11:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2022 13:26
Происшествия 06.10.2022 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2022 12:32
Происшествия 06.10.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2022 11:15
Происшествия 06.10.2022 11:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:09
На братскую могилу в Волгограде вернули золотую звездуСмотреть фотографии
13:05
На маршрут №18 выпустили 5 автобусов вместо троллейбусов, о которых просили волгоградцыСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде по улице Родниковая потекли вонючие стокиСмотреть фотографии
12:18
Советы волгоградцам: что делать, чтобы после покупки жилья не наступил «конец света»Смотреть фотографии
11:49
Оглашен приговор заместителю мэра Волжского Виктору СухоруковуСмотреть фотографии
11:31
Бочаров распорядился оказать материальную помощь мобилизованным волгоградцамСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде двух подрядчиков фонда капремонта повторно осудят за хищение 45 млн рублейСмотреть фотографии
10:24
Школьники и студенты Поволжья представят проекты на региональном Демо-дне СбераСмотреть фотографии
10:07
Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:27
Учения фронтовых бомбардировщиков начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:53
"Что было у него в голове": главный тренер "Ротора" пообещал наказать двух игроков за безрассудную игруСмотреть фотографии
07:33
Росгидромет: в Волгоградской области ожидаются сильные дожди и ливниСмотреть фотографии
07:13
К теракту на Крымском мосту может быть причастна фирма из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:06
Волгоградцев призвали отдать десятую часть дохода в фонд СВОСмотреть фотографии
20:14
Улицу Хиросимы в Волгограде исписали цитатой из БиблииСмотреть фотографии
19:29
На юге Волгограда потушили аварийную двухэтажкуСмотреть фотографии
18:38
"Ничья как победа": волгоградский «Ротор» удержал опасное равновесие в матче с лидером второй лигиСмотреть фотографии
17:31
Выборы главы фонда капремонта Волгоградской области идут по плануСмотреть фотографии
16:00
Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи суткиСмотреть фотографии
15:14
Волгоградцам показали «Когти дьявола» на грядкеСмотреть фотографии
14:27
Свершилось чудо: знаменитый недострой в Волжском купила предприниматель из ИжевскаСмотреть фотографии
13:36
Новорожденных в Волгограде и области ЗАГСы стали регистрировать удаленноСмотреть фотографии
12:39
Полосатое небо над Волгоградом вызвало бурю эмоций в соцсетяхСмотреть фотографии
11:24
В ДТП с автобусом в Волгоградской области пострадали 4 человекаСмотреть фотографии
11:13
Водитель легковушки скончалась в больнице после лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом 29 добровольцев присоединились к поискам 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
10:14
С 10 октября в Волгоградской области пропадет телерадиосигналСмотреть фотографии
09:30
Под Волгоградом третий день ищут пропавшего 17-летнего инвалидаСмотреть фотографии
08:43
Похолодание придет в Волгоградскую область через два дняСмотреть фотографии
08:07
СМИ: предполагаемый водитель грузовика до ЧП в Крыму возил груз в Камышин и ВолгоградСмотреть фотографии
 