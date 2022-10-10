Фургон Volkswagen устроил массовое ДТП под Волгоградом









Массовое ДТП с участием фургона, грузовика и двух легковушек произошло в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщили в региональном главке МВД, в 6 утра на 921 км автодороги Р-22 «Каспий» 26-летний водитель, управляя фургоном Volkswagen Crafter, при обгоне врезался во встречный автомобиль Volkswagen Touareg.

От удара Volkswagen Touareg совершил столкновение с Volkswagen Passat, который следовал следом за ним в попутном направлении. В это время фургон врезался в грузовик Ford Cargo.

В результате пострадали водитель Volkswagen Touareg и двое его пассажиров 75 и 56 лет. Медицинскую помощь им оказали на месте. Он госпитализации пострадавшие отказались.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области