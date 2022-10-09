Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи сутки

Происшествия 09.10.2022 16:00
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09.10.2022 16:00
Сегодня, 9 октября, в Волгоградской области завершились поиски 17-летнего подростка-инвалида, который ушел из дома в неизвестном направлении 6 октября.
Радостную новость опубликовали в группе «Михайловке онлайн», где раньше сообщали о пропаже и поисках юноши.
- Жив, здоров. Подростка уже передали родителям, - сообщили в группе.
Где он находился все это время, неизвестно.
Подросток пропал вечером 6 октября в хуторе Тишанка. Он ушел из дома около 18 часов в неизвестном направлении. Сообщается, что ранее он уже уходил из дома, поэтому родственники пытались найти его самостоятельно. После неудачных поисков 7 октября они обратились за помощью в полицию. Сообщалось, что подросток является инвалидом детства, имеет трудности общения.
Для поисков подростка привлекались добровольцы.
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