Пропавшего под Волгоградом подростка-инвалида нашли на третьи сутки









Сегодня, 9 октября, в Волгоградской области завершились поиски 17-летнего подростка-инвалида, который ушел из дома в неизвестном направлении 6 октября.

Радостную новость опубликовали в группе «Михайловке онлайн», где раньше сообщали о пропаже и поисках юноши.

- Жив, здоров. Подростка уже передали родителям, - сообщили в группе.

Где он находился все это время, неизвестно.

Подросток пропал вечером 6 октября в хуторе Тишанка. Он ушел из дома около 18 часов в неизвестном направлении. Сообщается, что ранее он уже уходил из дома, поэтому родственники пытались найти его самостоятельно. После неудачных поисков 7 октября они обратились за помощью в полицию. Сообщалось, что подросток является инвалидом детства, имеет трудности общения.



