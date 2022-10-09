Под Волгоградом 29 добровольцев присоединились к поискам 17-летнего инвалида









В Волгоградской области на призыв о помощи в поисках пропавшего 6 октября 17-летнего подростка откликнулись 29 жителей Михайловского округа.

- Это все неравнодушные жители нашего округа, - сообщает сообщество ВКонтакте «Михайловка Онлайн».

Сбор добровольцев, которые будут прочесывать лес, был объявлен на утро воскресенья у здания местной администрации.

- Уже в хуторе Тишанка к поисковикам присоединятся пожарные ПЧ 68, сотрудники Большовской, Сидорской, Себровской сельских территорий, личного состава МВД. На месте со всеми проведут необходимый инструктаж и начнутся поиски пропавшего подростка, - сообщают местные жители.

Напомним, 17-летнего юношу, который является инвалидом детства и имеет трудности общения, ищут третий день. В местных пабликах указывается, что разыскивается 17-летний подросток Никита Алейников, который пропал вечером 6 октября в хуторе Тишанка. Он ушел из дома около 18 часов в неизвестном направлении. Сообщается, что он ранее уже уходил из дома, поэтому родственники пытались найти подростка самостоятельно. После неудачных поисков 7 октября они обратились за помощью в полицию.

В день исчезновения юноша был одет в резиновые сапоги и оранжевую куртку. Отмечается, что он выглядит младше своего возраста, примерно на 12-13 лет. Худощавый, рост 150 сантиметров, темные волосы средней длины.

Всех, кто знает о его местонахождении, встречал его в транспорте или на улице, просят обращаться по телефону 102, на номер дежурной части 8(84463) 2-52-47.

Фото: «Михайловка Онлайн», ВК



