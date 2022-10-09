Под Волгоградом третий день ищут пропавшего 17-летнего инвалида









Третий день в Михайловке Волгоградской области ищут 17-летнего подростка, который ушел из дома 6 октября. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на тг-канал «Новоаннинский сегодня», для поиска юноши, который является инвалидом детства и имеет трудности общения, подключают волонтеров.

Всех неравнодушных граждан, готовых помочь в поисках подростка, с 8.40-9.20 ждут у здания администрации городского округа город Михайловка.

- Для поисков требуются физически подготовленные люди в возрасте 18+. С собой необходимо иметь термос с горячим чаем, воду. Нужно быть тепло одетым, в сапогах или берцах. Придётся прочесывать лесную местность, - сообщают в тг-канале.

В местных пабликах указывается, что разыскивается 17-летний подросток Никита Алейников, который пропал вечером 6 октября в хуторе Тишанка. Он ушел из дома около 18 часов в неизвестном направлении. Сообщается, что он ранее уже уходил из дома, поэтому родственники пытались найти подростка самостоятельно. После неудачных поисков 7 октября они обратились за помощью в полицию.

В день исчезновения юноша был одет в резиновые сапоги и оранжевую куртку. Отмечается, что он выглядит младше своего возраста, примерно на 12-13 лет. Худощавый, рост 150 сантиметров, темные волосы средней длины.

Всех, кто знает о его местонахождении, встречал его в транспорте или на улице, просят обращаться по телефону 102, на номер дежурной части 8(84463) 2-52-47.

Фото: «Михайловка Онлайн», ВК







