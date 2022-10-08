«Они под наблюдением»: в Волгограде рассказали о состоянии четырех рабочих «Каустика» после утечки хлора
Происшествия 08.10.2022 10:20
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08.10.2022 10:20
Состояние четверых рабочих, которые пожаловались на недомогание после утечки хлора на АО «Каустик», нормальное, они находятся под наблюдением врачей токсикологического центра волгоградской больницы №25. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.
Сотрудники «Каустика» накануне, 7 октября устранили утечку хлора, которая была обнаружена специалистами аккредитованной лаборатории, ведущими круглосуточное наблюдение за состоянием воздуха.
- Замеры, сделанные на промышленной площадке, а также в санитарно-защитной зоне, не показали превышения предельно допустимой концентрации хлора, - пояснили в пресс-службе предприятия. – Утечка на техническом трубопроводе оперативно ликвидирована.
После того, как четверо сотрудников пожаловались на недомогание, их госпитализировали для наблюдения в стационаре. Жизни рабочих ничего не угрожает, заверили на предприятии.
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