Федеральные новости

Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Федеральные новости 08.10.2022 09:43
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08.10.2022 09:43



Об этом сообщил в субботу, 8 октября  пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.

- Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, - сказал пресс-секретарь.

- Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, - добавил он.

По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия, - сообщил Песков.

О происшествии на Крымском мосту сообщил Национальный антитеррористический комитет.

- Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий, - говорится в официальном сообщении НАК.


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