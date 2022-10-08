







Об этом сообщил в субботу, 8 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС.





- Владимир Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, - сказал пресс-секретарь.





- Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, - добавил он.





По поручению главы государства министры Савельев и Куренков выехали на место происшествия, - сообщил Песков.





О происшествии на Крымском мосту сообщил Национальный антитеррористический комитет.





- Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена. На месте происшествия принимаются меры по установлению обстоятельств взрыва и устранению его последствий, - говорится в официальном сообщении НАК.

