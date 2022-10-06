Экология

Под Волгоградом 132 га земли очистились от паразитов

Экология 06.10.2022 17:26
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06.10.2022 17:26



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области отменили действующий 15 лет карантинный фитосанитарный режим по калифорнийской щитовке.
Это насекомое паразит способно уничтожить урожай плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Карантинная фитосанитарная зона по калифорнийской щитовке площадью 132,6 га была установлена на этой территории в 2007 году. Была разработана и утверждена программа по локализации и ликвидации карантинного объекта, согласно которой собственниками проводились мероприятия по борьбе с опасным вредителем. Она принесла положительный результат.
- Вследствие отсутствия карантинного объекта на протяжении трех лет на отдельных территориях Среднеахтубинского района ведомством принято решение об упразднении карантинной фитосанитарной зоны, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
Юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность на этой территории, уведомлены о принятом решении.

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