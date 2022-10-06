Пенсионера задержали в Волгограде за кражу электросамоката

Происшествия 06.10.2022 11:15
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06.10.2022 11:15
Полицейские задержали в Волгограде 68-летнего местного жителя по подозрению в краже электросамоката стоимостью 20 тысяч рублей.
Как сообщили в городском УМВД, с заявлением о хищении имущества в отдел полиции по Центральному району Волгограда обратился руководитель службы безопасности организации, занимающейся предоставлением аренды электросамокататов. Мужчина сообщил, что это средство передвижения похитили с парковочного места.
Сыщики уголовного розыска установили, кто это сделал. Подозреваемого задержали.
- Им оказался 68-летний житель Дзержинского района. Со слов подозреваемого, проходя мимо стоящих электосамокатов, он взял один и погрузив в свой автомобиль, привез его домой, - рассказали в УМВД.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел сделать подарок своим внукам. Похищенный электросамокат стражи порядка нашли по месту жительства пенсионера.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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