Расследования 06.10.2022 10:25
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06.10.2022 10:25
В Быковском районе Волгоградской области завершились поиски 16-летнего подростка, который накануне рано утром сбежал из дома.
- Нагулялся и сам пришел домой, - сообщили местные жители, которые ранее просили всех через соцсети помочь найти юношу.
В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что подросток сам вернулся домой вечером 5 октября.
Ранее сообщалось, что в районный отдел полиции в 7:15 обратилась мать подростка. Женщина сообщила, что ее сын в 4 утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Были организованы его поиски.
Фото: Подслушано. Быково / ВК
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