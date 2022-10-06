Расследования

«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подростка

Расследования 06.10.2022 10:25
0
06.10.2022 10:25



В Быковском районе Волгоградской области завершились поиски 16-летнего подростка, который накануне рано утром сбежал из дома.
- Нагулялся и сам пришел домой, - сообщили местные жители, которые ранее просили всех через соцсети помочь найти юношу.
В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что подросток сам вернулся домой вечером 5 октября.
Ранее сообщалось, что в районный отдел полиции в 7:15 обратилась мать подростка. Женщина сообщила, что ее сын в 4 утра ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Были организованы его поиски.
Фото: Подслушано. Быково / ВК

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
05.10.2022 17:36
Расследования 05.10.2022 17:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2022 15:42
Расследования 05.10.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2022 14:27
Расследования 05.10.2022 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2022 11:54
Расследования 05.10.2022 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 19:31
Расследования 04.10.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 15:06
Расследования 04.10.2022 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2022 11:59
Расследования 04.10.2022 11:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 18:14
Расследования 03.10.2022 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 15:49
Расследования 03.10.2022 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 14:30
Расследования 03.10.2022 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 11:20
Расследования 03.10.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2022 10:18
Расследования 03.10.2022 10:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 19:26
Расследования 02.10.2022 19:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2022 17:00
Расследования 02.10.2022 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.09.2022 17:29
Расследования 30.09.2022 17:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:15
Пенсионера задержали в Волгограде за кражу электросамокатаСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде 83-летний водитель сбил на иномарке 85-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:25
«Нагулялся и сам пришел»: в Волгоградской области нашли пропавшего подросткаСмотреть фотографии
10:18
Суд отказал в иске о сносе заброшенного Дома молодежи в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
«Росгосстрах»: первый год второго векаСмотреть фотографии
09:43
Волгоградцы предложили поддерживать «Ротор» песней Ирины ДубцовойСмотреть фотографии
08:32
Зятя директора «Себряковцемента» рекомендовали председателем Михайловской гордумыСмотреть фотографии
07:58
«Нельзя было вылечить»: в Волгоградской области ликвидировали лосиху со смертельными травмамиСмотреть фотографии
21:45
Драма в финале: волгоградский «Ротор» проиграл по пенальти «Шиннику» и выбыл из Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:43
В России 90 добровольцев испытали новый препарат от оспы обезьянСмотреть фотографии
19:54
Бочаров принял участие в заседании оргкомитета под председательством МедведеваСмотреть фотографии
19:19
«Плевать они хотели на проверки»: водители автобусов №35 и 59 продолжают игнорировать волгоградцевСмотреть фотографии
18:35
Сергей Ильёв: «В Волгограде каждый второй, наверное, болельщик»Смотреть фотографии
17:55
«Забирают всех без разбора»: в Волгограде мобилизовали 45-летнего сварщика с тяжелой гипертониейСмотреть фотографии
17:36
Замминистра МВД Кравченко поздравил волгоградских сотрудников уголовного розыскаСмотреть фотографии
17:14
Пойманного ФСБ на взятке пристава суд Волгоградской области отправил в колониюСмотреть фотографии
16:27
ИА «Высота 102» дарит 50 билетов на матч «Ротора» с «Чайкой» 9 октябряСмотреть фотографии
16:01
Какие причины неявки в военкомат по повестке считаются уважительнымиСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде директор ООО «Альянс» год не платила зарплату водителюСмотреть фотографии
15:16
Уже 30 жителей Волгоградской области отравились грибами с конца сентябряСмотреть фотографии
14:48
Под Волгоградом ищут подростка, сбежавшего на рассвете из домаСмотреть фотографии
14:37
МВД воскресит коды госномеров для транспорта из новых регионов РоссииСмотреть фотографии
14:27
Серийную дебоширку из Москвы осудят за нападение на полицейского под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:03
Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку порохаСмотреть фотографии
12:56
Новый заместитель мэра Волгограда оставил строительное хозяйство региона на женщинуСмотреть фотографии
12:13
Волгоградец идет под суд за уклонение от военной службыСмотреть фотографии
12:04
«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения в прогулочной зоне на проспекте Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:54
Волгоградец превратил платежные терминалы в игровые, а подвал в казиноСмотреть фотографии
11:51
Место провинившегося и уволенного замглавы Волгограда занял Евгений ПанкинСмотреть фотографии
11:42
МТС получила премию за проект по развитию сотрудниковСмотреть фотографии
 