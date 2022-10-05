Расследования 05.10.2022 14:27
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05.10.2022 14:27
В применении насилия в отношении полицейского в здании Фроловской межрайонной прокуратуры Волгоградской области обвиняется 47-летняя жительница Москвы Вера Сукачева.
Как сообщили ИА «Высота 102» в районном суде, за свою выходку женщина в декабре 2021 года была привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство. Тогда ее арестовали на сутки. Сейчас женщина обвиняется уже в совершении уголовного преступления.
По версии следствия, 13 декабря 2021 года женщина вела себя неадекватно в здании Фроловской межрайонной прокуратуры. Она громко кричала и материлась. Оперативный дежурный вызвал участкового. Полицейский попытался задержать агрессивную посетительницу за совершение административного правонарушения, но женщина набросилась на него. Она нанесла участковому один удар рукой в область правого и левого предплечий, причинив ему телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей. Данные травмы были расценены как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.
Отметим, что уже 30 марта этого года женщина устроила дебош в здании Фроловского городского суда. Ее привлекли к административной ответственности по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначили 7 суток административного ареста.
Ранее сообщалось, что женщина пришла в суд с ножом и тремя скальпелями. Приставы, которые производят досмотр на входе, не пропустили москвичку в здание суда. Это не понравилась женщине, которая выразила свое недовольство грубой нецензурной бранью.
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