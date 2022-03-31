Москвичка с ножом и скальпелями устроила дебош в волгоградском суде









Административный арест на 7 суток избран в отношении 47-летней жительнице Москвы Веры Сукачевой, устроившей дебош во Фроловском городском суде Волгоградской области. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, женщина пришла в суд с ножом и тремя скальпелями. Приставы, которые производят досмотр на входе, не пропустили москвичку в здание суда.

- Вера Валентиновна, используя грубую нецензурную брань, выразила свое глубокое недовольство данным фактом. Она полагает, что при себе у нее не имелось запрещенных предметов. Суд данную позицию не разделил, - рассказала Вальковская.

Поведение женщины было квалифицировано как мелкое хулиганство. Ее привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.

Кроме того, судебными приставами по ОУ ПДС в отношении Сукачевой был составлен административный протокол по ст.17.3 КоАП РФ (Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). По данной статье москвичке грозит до 15 суток административного ареста.



