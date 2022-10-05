Происшествия

Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку пороха

Происшествия 05.10.2022 14:03
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05.10.2022 14:03


В Волгоградской области перед судом предстал пенсионер из города Палласовки, подаривший другу банку с порохом.  

– В феврале 2022 года 67-летний мужчина, являвшийся более 40 лет охотником, решил добровольно отказаться от лицензии. Аннулировав свое разрешение на хранение и ношение оружия, он сдал его и имевшиеся боеприпасы, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Однако пенсионер оставил у себя ёмкость с 400 граммами пороха.

Щедрый сельчанин решил сделать широкий жест и подарил порох своему приятелю охотнику. Вскоре мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о незаконном сбыте взрывчатых веществ.

В ГУ МВД России России по Волгоградской области уточняют, что о передаче пороха сотрудникам полиции стало известно в ходе оперативно-разыскных мероприятий. О том, кто именно сдал пожилого мужчину, не сообщается. Однако не исключено, что в полицию сообщили знакомые мужчины. 

– Пенсионер сознался в содеянном и пояснил, что знал о необходимости сдать имеющееся у него взрывчатое вещество в органы внутренних дел, но решил сделать подарок другу, – поясняют полицейские. – После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело было направлено для рассмотрения в Палласовский районный суд.

Сегодня, 5 октября, стало известно о том, что мужчина предстал перед судом и получил два года условно с выплатой штрафа.

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