Свои же и сдали: житель Волгоградской области получил срок за подаренную другу банку пороха

В Волгоградской области перед судом предстал пенсионер из города Палласовки, подаривший другу банку с порохом.

– В феврале 2022 года 67-летний мужчина, являвшийся более 40 лет охотником, решил добровольно отказаться от лицензии. Аннулировав свое разрешение на хранение и ношение оружия, он сдал его и имевшиеся боеприпасы, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Однако пенсионер оставил у себя ёмкость с 400 граммами пороха.

Щедрый сельчанин решил сделать широкий жест и подарил порох своему приятелю охотнику. Вскоре мужчине предъявили обвинение по уголовной статье о незаконном сбыте взрывчатых веществ.

В ГУ МВД России России по Волгоградской области уточняют, что о передаче пороха сотрудникам полиции стало известно в ходе оперативно-разыскных мероприятий. О том, кто именно сдал пожилого мужчину, не сообщается. Однако не исключено, что в полицию сообщили знакомые мужчины.

– Пенсионер сознался в содеянном и пояснил, что знал о необходимости сдать имеющееся у него взрывчатое вещество в органы внутренних дел, но решил сделать подарок другу, – поясняют полицейские. – После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело было направлено для рассмотрения в Палласовский районный суд.

Сегодня, 5 октября, стало известно о том, что мужчина предстал перед судом и получил два года условно с выплатой штрафа.