В Волгоградской области объявили охоту на опасную лосиху

В Волгоградской области собираются ликвидировать дикое животное, которое представляет угрозу для людей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, на территории охотничьего угодья «Кумылженское» бродит лосиха с явными признаками неадекватного поведения.

– У животного наблюдаются травмы конечностей и головы, у нее нарушено зрение и она дезориентирована в пространстве, – пояснили в комитете. – Поэтому животное может навредить человеку при встрече с ним.

На устранение опасности для жителей Волгоградской области егерям дали несколько дней.