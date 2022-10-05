Происшествия

В Волгоградской области объявили охоту на опасную лосиху

Происшествия 05.10.2022 08:08
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05.10.2022 08:08


В Волгоградской области собираются ликвидировать дикое животное, которое представляет угрозу для людей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, на территории охотничьего угодья «Кумылженское» бродит лосиха с явными признаками неадекватного поведения. 

– У животного наблюдаются травмы конечностей и головы, у нее нарушено зрение и она дезориентирована в пространстве, – пояснили в комитете. – Поэтому животное может навредить человеку при встрече с ним. 

На устранение опасности для жителей Волгоградской области егерям дали несколько дней. 




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