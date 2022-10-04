Шойгу приказал военкомам изучить перечень отсрочек от мобилизации









Сергей Шойгу поручил Генштабу довести военкоматам и председателям призывных комиссий исчерпывающие разъяснения по порядку предоставления отсрочек отдельным категориям граждан. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, прежде всего это касается обучающихся по «очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые».





Подробные разъяснения по предоставлению отсрочек, подготовленные Генштабом, касаются граждан, работающих: «в организациях оборонно-промышленного комплекса», «аккредитованных организациях в области информационных технологий», «организациях обеспечения устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи», «системообразующих организациях в сфере информации и связи, в средствах массовой информации, на вещательных каналах и радиоканалах», а также в организациях, «обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управления банковской ликвидностью, наличного денежного обращения».





Глава российского военного ведомства обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения разъяснений в военкоматы по предоставлению отсрочек гражданам, «имеющим детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или трёх детей, один из которых инвалид».





Кроме того, Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объёме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.



