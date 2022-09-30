Федеральные новости

Путин подписал указы о независимости Запорожской и Херсонской областей

Федеральные новости 30.09.2022 10:08
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30.09.2022 10:08


Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает ИА «Высота 102», документы опубликованы накануне поздно вечером на официальном ресурсе Кремля. 

— В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организации Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Запорожской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области, — цитирует информагентство текст указа. 

Аналогичным указом постановляется признать независимость Херсонской области. Указы № 685 и № 686 вступают в силу со дня подписания — 29 сентября 2022 года. 

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о подписании 30 сентября в Москве договоров о вступлении ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. 

В Волгограде сегодня в Центральном районе ограничили движение для автомобилистов с 07.00 до 16.00. Причины перекрытия улиц не сообщаются.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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