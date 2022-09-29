В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вступлении новых регионов в состав РФ









Договоры о вхождении новых территорий в состав России подпишут в Кремле 30 сентября в 15:00. Об этом, как сообщают федеральные СМИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15:00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии, — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что это будет не послание главы государства Федеральному собранию, а другой формат.

Отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента уточнил, что речь идет о подписании договоров «со всеми четырьмя территориями, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне».

Напомним, референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР — 98,42 %, в Херсонской области — 87,05 %, в Запорожской области — 93,11 %.



