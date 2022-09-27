Общество

«Кто на свет пускал этих извергов?»: жители республик Донбасса рассказали, почему голосуют за Россию

Общество 27.09.2022 19:34
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27.09.2022 19:34


В Волгограде сегодня, 27 сентября, – последний день голосования по вопросу вхождения в состав России республик Донбасса. Жители ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей посетили выборные участки в городе-герое. 

Что вспоминают сегодня бежавшие из-под обстрелов люди, какой они видят современную Украину и ее будущее и почему они выбирают жить в России — в материале ИА «Высота 102». 



С самого утра в кинотеатр с символичным названием «Родина» в Центральном районе Волгограда спешили целыми семьями. Люди хотели одного — новой жизни, без обстрелов и постоянной тревоги за себя и близких. 

Для кого-то со стороны, возможно, это были такие же выборы, как и все предыдущие, но для беженцев с ДНР и ЛНР появилась надежда — надежда оказаться, наконец, в родной стране, где тебя не станут убивать за то, что ты разговариваешь на русском языке. 


Наталья — уроженка Донецкой области. Школу окончила в Магаданской области. В 90-е вернулась на Украину. В 2014 году ее семья уехала в Россию. 

Референдум для дончанки означает одно — по ее дому перестанут стрелять.  


— Мы еще в 2014 году за это голосовали, чтобы Россия нас защитила и закрыла, — рассказывает женщина. 

Многие из пришедших на выборные участки даже не хотят вспоминать, что они когда-то были частью Украины. 

— На законодательном уровне они хотели лишить Донецкий регион русского языка, а я всю жизнь на русском языке проговорил. Родился и вырос в Донецке. Для меня русский язык — родной, — делится житель ДНР Виктор. 

По его словам, Украина обнулилась как государство.

— Это не государство, — считает мужчина. — Это террористическое государство во главе с Зеленским. 


Дончанин, представившийся Андреем, полностью разделяет точку зрения своего земляка. 

— Сегодня мы выбрали спокойную и лучшую жизнь. А Украина? Что можно тут сказать? Мне жалко государство, жалко народ. Это люди, частично обманутые, введенные в заблуждение.  


Раиса Петровна — жительница Донецкой республики. Пожилая женщина, несмотря на проблемы со здоровьем, решила лично прийти на участок и проголосовать. 

— В Россию придем. Надеемся на лучшее нашим детям, внукам, чтобы все было хорошо, — говорит пенсионерка. — То, что я увидела — это очень страшно. Я не знаю, кто их на свет пускал этих извергов, по-другому их не назовешь. Я видела, как сжигают людей в своих квартирах. Вот чего я здесь с коляской. Наш дом разбили в щепки — девять попаданий было. Зеленскому просто бы глянуть в глаза... Кто его на свет пускал? Разве можно такое делать с людьми? 


Ирина из Луганской народной республики уверена, что проголосовавшие на референдуме показали одно — назад дороги нет. 

— Мы все так считаем. Назад дороги нет. Или суверенитет, или присоединяться к России, — заключает луганчанка. 


Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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