Спорт

Бочаров: новый футбольный манеж в Волжском должен носить имя Александра Никитина

Спорт 29.09.2022 10:53
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29.09.2022 10:53


В городе Волжском Волгоградской области сегодня, 29 сентября, открыли новый футбольный комплекс на базе стадиона им. Логинова.  О готовности объектов, сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров в ходе телемоста форума «Россия — спортивная держава» доложил помощнику Президента России Игорю Левитину и Министру спорта РФ Олегу Матыцину. Глава региона сегодня же предложил присвоить новому манежу имя выдающегося волгоградского футболиста Александра Никитина. 

Построенный в рамках нацпроекта «Демография» новый фуутбольный комплекс в городе Волжском располагает одноэтажным крытым манежем площадью 6,6 тыс. кв. м и разделен на два корпуса. Размер футбольного поля с искусственным покрытием составляет 5400 квадратных метров. Одновременно здесь смогут заниматься 40 человек. На открытом футбольном поле постелен искусственный газон, рядом – два теннисных корта с резиновым покрытием.

На базе стадиона Логинова создается ядро для развития массового и профессионального спорта, – доложил Андрей Бочаров Игорю Левитину и Олегу Матыцину. – Сегодня мы сдаем очередные объекты в этом спортивном ядре. Я благодарю всех, кто принимал в этом участие, и рассчитываю на нашу продолжительную конструктивную работу. Всем большое спасибо, объект готов к эксплуатации.


Сегодня же губернатор Волгоградской области внес предложение присвоить новому манежу на стадионе имени Логинова п имя легендарного волгоградского футболиста Александра Никитина, который начинал занятия спортом  в Волжском.  

–  На мой взгляд, важно, чтобы имя, которое будет присвоено спортивному манежу, было связано с Волгоградом и Волжским, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Александр Никитин – легенда «Ротора» и волжского футбола, ведь он начинал заниматься спортом именно здесь, в Волжском. Было бы правильно присвоить новому манежу имя нашего легендарного футболиста и очень хорошего человека, которого все любили, знали и уважали как спортсмена, как человека и гражданина. Он всегда был в строю, никогда не увиливал от сложных проблем и задач, брал на себя ответственность, занимал свою позицию, к которой я относился всегда с уважением.


Справка. Александр Никитин — волгоградский футболист, один из лучших бомбардиров и форвардов в истории «Ротора», выступавший за команду в 80-90-е годы. Форвард провел более 300 матчей, в которых отличился свыше 100 раз. Неоднократно приглашался и выступал за олимпийскую сборную страны и вторую футбольную команду СССР. 

Общая клубная карьера Александра Никитина составила 15 сезонов. После окончания спортивной карьеры много лет на различных должностях трудился в родном клубе. Был избран послом ЧМ-2018 от Волгограда, обладатель звания «Легенда волгоградского футбола». Скончался 14 января 2021 года на 60-м году жизни.

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