Город Волгоградской области из-за аварии на 12 часов остался без воды

Котово Волгоградской области сегодня, 29 сентября вновь остался без воды на целый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского поселения, причиной стала очередная авария на водоводе Филино-Котово. Ремонтные работы ориентировочно продлятся с сегодняшнего утра до 21.00 часов. В связи с этим не будут работать социальные учреждения - детские сады и школы. Об отключении воды власти города предупредили жителей еще накануне.

Очередное сообщение о проблемах с водопроводом горожане восприняли обреченно, так как отключения воды здесь являются регулярными. Котово является самым проблемным населенным пунктом Волгоградской области в связи с постоянными авариями на крайне изношенных сетях.