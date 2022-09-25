Происшествия

«Ходили по плакатам ногами»: волгоградцы вызвали полицию к памятнику на Аллее Героев

Происшествия 25.09.2022 11:54
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25.09.2022 11:54


Волгоградцев возмутило поведение рабочих на реставрации мемориала на Аллее Героев. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, рабочие, которые ремонтируют мемориал в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, застелили участок вокруг мемориала плакатами «За наших!» и ходили по ним.

Возмущенные горожане вызвали полицию, которые прекратили работы. Также, по свидетельству волгоградцев, на Аллею Героев приезжали сотрудники администрации города. В настоящее время рабочих забрал представитель фирмы-подрядчика.

— Это баннеры, которыми ранее был задекорирован строительный забор на нижней террасе набережной. На Аллею Героев их доставили со склада, где они хранились. Рабочие разложили их на ровной поверхности для того, чтобы почистить, разровнять, при необходимости заменить крепления, — пояснили в мэрии Волгограда. — В ближайшее время эти баннеры будут установлены на ограждении, смонтированном по периметру строительной площадки на Аллее Героев.

Напомним, на мемориале начались работы по восстановлению  облицовки на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах. Также подрядная организация — ООО «Реновацио» займется очисткой бронзовых букв и макетов орденов и медалей. Будет приведена в порядок облицовка цветочных клумб, а также напольное покрытие из черного гранита площадью более 200 квадратных метров.

В настоящее время из-за ремонта памятника закрыт проход для пешеходов по Аллее Героев от улицы Чуйкова до улицы Советская.

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