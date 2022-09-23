Общество

В центре Волгограда перекроют Аллею Героев

Общество 23.09.2022 09:26
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23.09.2022 09:26


В Центральном районе Волгограда стартовала подготовка к реставрации мемориала Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», на период проведения работ будет перекрыта Аллея Героев. 

— Подрядная организация начала установку ограждения для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы», — сообщили информагентству в пресс-службе администрации Волгограда. — Для обеспечения безопасности на период проведения восстановительных работ с участием крупногабаритной спецтехники движение пешеходов на участке Аллеи Героев от улицы Советской до улицы Чуйкова приостанавливается.

Как уточнили в мэрии города-героя, подрядчик приведет в порядок «Мемориал в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы». Согласно проекту, предусмотрено восстановление облицовки на шести вертикальных и четырех горизонтальных стелах. Отдельные плиты из натурального камня, которые не подлежат восстановлению, заменят новыми. 

Также подрядная организация займется очисткой бронзовых букв и макетов орденов и медалей. Будет приведена в порядок облицовка цветочных клумб, а также напольное покрытие из черного гранита площадью более 200 квадратных метров.  

В горадмине пояснили, что подрядчик также отреставрирует памятник «Братская могила, в которой похоронены воины 13 Гвардейской стрелковой дивизии, погибшие при обороне Сталинграда», расположенный на площади имени В. И. Ленина. Здесь обновят гранитную облицовку стелы, парапета, восстановят гравировку надписей и рисунка в виде лавровых ветвей. 

В настоящее время в рамках масштабного проекта по обновлению мемориальных мест региона ведутся работы по восстановлению ряда памятников Великой Отечественной войны. Ранее с соответствующим предложением в ходе подготовки к празднованию 80-летия Сталинградской Победы к губернатору Андрею Бочарову обратились ветераны. В областном центре приведут в порядок 16 памятников.

Фото: администрация Волгограда  

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