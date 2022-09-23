Расследования

Переезд на западе Волгограда перекроют на 4 дня и изменят схему движения транспорта

Расследования 23.09.2022 20:26
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23.09.2022 20:26


В микрорайоне Жилгородок в Дзержинском районе Волгограда в ночь на 24 сентября стартует ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-ой Гвардейской. По информации мэрии, продлятся работы четыре дня. В связи с этим будет перекрыто движение для личного транспорта волгоградцев, а общественный будет курсировать по измененной схеме. 

С 21.00 МУП «Метроэлектротранс» приступит к работам по обновлению трамвайного переезда – полотно на этом участке эксплуатировалось без капремонта более 25 лет, поэтому в рамках работ его предстоит демонтировать и построить заново, – сообщили в городской администрации. – После замены рельсошпальной решетки рабочие уложат новое асфальтобетонное покрытие на одном уровне с рельсами. Движение автотранспорта через переезд будет приостановлено до 22.00 27 сентября. 

В мэрии утверждают, что движение трамваев в эти четыре дня будет осуществляться без изменений. Исключение составят первые утренние и последние вечерние рейсы трамваев №10 23-25 сентября, которые будут осуществляться в границах остановок «Детский центр» - «Ул. Хорошева». 

До конца дня 27 сентября троллейбусы № 10А и автобусы № 65 и 85, а также маршрутки № 46С и 98 будут объезжать перекрытий участок по улицам 51-Гвардейской, Космонавтов, Танкистов, Брюллова, Толбухина и Савкина.

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