Под Волгоградом рыбак запутался в сетях и утонул









Тело 60-летнего рыбака обнаружил его знакомый в пруду Юркин в Волгоградской области.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, несчастный случай произошел в 1,5 км от поселка Комсомольский в Калачевском районе.

Установлено, что 20 сентября примерно в 21:00 выпивший мужчина уплыл на лодке проверять ранее установленные им сети, но назад не вернулся. Тревогу забил его знакомый. Он стал разыскивать приятеля, нашел пустую лодку, а 21 сентября утром обнаружил и погибшего, который запутался в рыболовных сетях.

- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления, организована проверка, - сообщила Буянова.



