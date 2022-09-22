Под Волгоградом рыбак запутался в сетях и утонул

Происшествия 22.09.2022 10:33
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22.09.2022 10:33
Тело 60-летнего рыбака обнаружил его знакомый в пруду Юркин в Волгоградской области.
Как сообщила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, несчастный случай произошел в 1,5 км от поселка Комсомольский в Калачевском районе.
Установлено, что 20 сентября примерно в 21:00 выпивший мужчина уплыл на лодке проверять ранее установленные им сети, но назад не вернулся. Тревогу забил его знакомый. Он стал разыскивать приятеля, нашел пустую лодку, а 21 сентября утром обнаружил и погибшего, который запутался в рыболовных сетях.
- Тело без повреждений и признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия в результате утопления, организована проверка, - сообщила Буянова.
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