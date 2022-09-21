Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателем

Расследования 21.09.2022 21:00
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21.09.2022 21:00
Виновным в уничтожении чужого имущества путем поджога признан 37-летний житель Волгограда.
Подсудимому, как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, назначено 1 год 8 месяцев лишения свободы условно.
Установлено, что в январе этого года мужчина находился в гостях у знакомого и его сожительницы. Троица употребляла алкоголь и весело проводила время, но в какой-то момент уже изрядно пьяные мужчины поссорились.
Сожительница хозяина дома схватила сковородку и несколько раз ударила ей гостя по голове. От полученной травмы у пострадавшего пошла кровь, и он решил мстить. С помощью платка и зажигалки он поджог домовладение. В результате сгорела пристройка к дому. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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