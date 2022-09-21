Удар сковородкой сделал волгоградца поджигателем









Виновным в уничтожении чужого имущества путем поджога признан 37-летний житель Волгограда.

Подсудимому, как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, назначено 1 год 8 месяцев лишения свободы условно.

Установлено, что в январе этого года мужчина находился в гостях у знакомого и его сожительницы. Троица употребляла алкоголь и весело проводила время, но в какой-то момент уже изрядно пьяные мужчины поссорились.

Сожительница хозяина дома схватила сковородку и несколько раз ударила ей гостя по голове. От полученной травмы у пострадавшего пошла кровь, и он решил мстить. С помощью платка и зажигалки он поджог домовладение. В результате сгорела пристройка к дому. Ущерб составил более 60 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



